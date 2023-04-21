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Şaşırtıcı teori: Michelangelo ünlü tabloda kendini resmetmiş olabilir

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İleri sürülen yeni bir teoriye göre, Michelangelo, Vatikan'daki Sistine Şapeli'nin tavanına kendini resmetmiş olabilir.
Şaşırtıcı teori: Michelangelo ünlü tabloda kendini resmetmiş olabilir

Dünyanın en ikonik tablolarından biri olan “Adem’in Yaratılışı” eserinde, Adem’e kolunu uzatarak hayat veren Tanrı tasvirinin, İtalyan ressam Michelangelo olduğu iddia edildi.

Rönesans döneminin önde gelen ressam ve heykeltraşı Michelangelo’nun, kendi çizdiği resme bir otoportre ekleyerek dahil olduğu teorisine sanat uzmanları da cevap verdi.

Sanat tarihçileri, kendi imajını dünyanın en ikonik sanat eserlerinden birinin ortasına yerleştirebileceği teorisini kabul ederek Michelangelo’nun “oldukça şişirilmiş egosuna veya küstah mizahına” işaret ettiler.

The College of William and Mary’deki Muscarelle Sanat Müzesi’nde özel projelerin küratörü Adriano Marinazzo, The Wall Street Journal’a “Michelangelo kendini sanatın Mesih’i olarak gördü, bu yüzden bu mantıklı,” dedi.

ŞİİRDE PAYLAŞMIŞ

Teoriyi geçen yıl yayınlayan Marinazzo, potansiyel keşfi Michelangelo’nun 1500’lerin başında arkadaşı Giovanni da Pistoia’ya yazdığı bir soneyi inceledikten sonra yaptığını söyledi.

Şiirde ressam, şapel tavanını boyamanın kendisine verdiği fiziksel bedelle mücadele ettiğini söylüyor. Michelangelo, 1509 ile 1511 yılları arasında, “Fırçam her zaman üzerimde, boyayı akıtıyor, böylece yüzüm pislikler için güzel bir zemin oluşturuyor,” diye yazmıştı.

Ancak sonenin kenar boşluklarında, Michelangelo’nun kendisi olduğu varsayılan küçük bir adam resmi var. Bacaklarını bağdaştırmış bir şekilde ayakta duruyor ve resme dokunmak için elini uzatıyor. Bu da “Adem’in Yaratılışı”ndaki Tanrı’nın tasvirine oldukça benzer görülüyor.

Marinazzo, teorisini, “Kendisini tavana aktardı. Yüzü idealleştirildi çünkü Michelangelo ezilmiş burnunun bilincindeydi, ancak bu, kendisini ilahi olarak sunmaya şimdiye kadar geldiği en yakın nokta” sözleriyle destekledi.

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