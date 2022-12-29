Seks tarikatına katılan ünlü oyuncu konuştu: Katıldım çünkü…

ABD'de bir seks tarikatına katıldığı ortaya çıktıktan sonra tutuklanan bir dönemin ünlü aktristi Allison Mack yeni açıklamalarda bulunarak neden yasadışı örgüte katıldığını söyledi.

ABD, Smallville dizisiyle şöhrete kavuştuktan sonra seks tarikatına katıldığı ve cinsel taciz ve istismara yardım etmekten hüküm giyen oyuncu Allison Mack’i konuşuyor…

NXIVM isimli tarikata katıldığı ortaya çıkan ve genç kızları “seks kölesi” yapmak için kandırarak tarikata üye yaptığı ortaya çıkan Mack’e 3 yıl hapis cezası verilmişti. Kurbanları seçtikten sonra sıcak demir ile dağlayarak resmen damgalayan tarikatın lideri Keith Raniere ile tutuklanan Mack yeni açıklamalarda bulundu.

Superman karakterinin başlangıç hikayesinin anlatıldığı Smallville dizisiyle yıldızı parlayan fakat daha sonra başarılı prodüksiyonlarda yer alamayan Mack, “NXIVM’e katılma sebebim tekrar harika bir aktrist olmak istememdi” dedi.

Tarikattan şikayetçi olan kadınlar kızgın demirle bedenlerinin farklı bölgelerine damga vurulduğunu açıkladı.

Mack, “Raniere beni yeniden başarılı yapmaya söz vermişti. Ben genç kadınları seks kölesi yapmıyordum. Bu iddialar gerçek değil” dedi.