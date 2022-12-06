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Şenkul, Girne Belediyesi’ni ziyaret etti

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CTP’nin Girne Belediye Başkan adayı Murat Şenkul, Girne Belediyesi’ne ziyaret gerçekleştirdi.
Şenkul, Girne Belediyesi’ni ziyaret etti

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Girne Belediye Başkan adayı Murat Şenkul, seçim propagandasının ilk gününde Girne Belediyesi’ni ziyaret etti.

Murat Şenkul’a CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, CTP Girne İlçe yetkilileri ve bazı milletvekilleri de eşlik etti.

Girne Belediyesi emekçileriyle sohbet etme fırsatı yakalayan CTP Girne Belediyesi Başkan adayı Murat Şenkul, “Girne’nin değişimi ve gelişimi için tam zamanı şimdi” ifadelerini kullandı.

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