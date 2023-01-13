Shakira yeni şarkısında Gerard Pique ve yeni kız arkadaşını hedef alıyor

11 yıldır birlikte olan ve iki çocuğa sahip olan Shakira ile Pique geçtiğimiz aylarda ayrılık haberleriyle magazin basınının dikkatini çekmişti. Çift, Pique’nin Shakira’yı aldattığı için ayrılmış, hatta Pique yeni sevgilisiyle bile görüntülenmişti.

Şimdi Shakira, eski sevgilisi ve çocuklarının babasından yeni bir şarkıyla intikam alıyor gibi görünüyor. Arjantinli DJ Bizarrap ile 11 Ocak Çarşamba günü YouTube’da paylaşılan yeni parçada şarkıcı, Piqué’nin 23 yaşındaki yeni kız arkadaşı Clara Chia Marti’ye atıfta bulunuyor.

Şarkı sözlerinde; “Seninle geri dönmüyorum, benim için ağlama ya da bana yalvarma/ Seni eleştirmelerinin benim hatam olmadığını anladım/ sadece ben müzik yapıyorum” derken sözlere şu şekilde devam ediyor: “Yedeğim olduğu varsayılan kişiyle sana iyi şanslar dilerim/ Sana ne olduğunu bilmiyorum bile/ O kadar tuhafsın ki seni tanıyamıyorum bile/ Ben iki tane 22’lik kıza değerim. Bir Ferrari’yi bir Twingo ile takas ettin. Bir Rolex’i bir Casio ile takas ettin/ Bir sürü spor salonuna gittin ama biraz da beynini çalıştır”

Piqué henüz yeni şarkıya yanıt vermedi.

Shakira daha önce yaşadığı ayrılıkla ilgili Elle’ye şunları söylemişti: “Sadece benim için değil, çocuklarım için de zordu. İnanılmaz derecede zor. Dışarıda kamp yapan paparazziler vardı… Ve çocuklarımla onlardan saklanabileceğim bir yer yok… Durumu onlardan önünde saklamaya çalıştım.”