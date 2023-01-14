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Shakira’nın göndermeli şarkısına Pique’den yanıt gecikmedi

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Geçtiğimiz aylarda aldatma ve ayrılık haberleriyle basının dikkatini çeken Shakira ve Pique arasındaki soğuk savaş devam ediyor. Shakira, son yayınladığı şarkıyla çocuklarının babası ve eski sevgilisi olan Pique'yi hedef almıştı.
Shakira’nın göndermeli şarkısına Pique’den yanıt gecikmedi

Geçtiğimiz haziran ayında Gerard Pique’nin Shakira’yı aldattığı haberleri basına yansıyınca çift, ayrılık kararı almıştı. Ancak Pique’nin aldatma hikayeleri ayrılığa rağmen bitmemiş; hem yeni sevgilisi ile sık sık gündeme gelmiş hem de Shakira ile yaşadığı eve sevgilisini getirdiği iddiaları basında yankılanmıştı.

Shakira ise tüm bu yaşadıklarından sonra yayınladığı yeni şarkısıyla Pique’den adeta intikam aldı. Ünlü şarkıcı, Arjantinli DJ Bizarrap ile 11 Ocak Çarşamba günü YouTube'da paylaşılan yeni parçada şarkıcı, Piqué'nin 23 yaşındaki yeni kız arkadaşı Clara Chia Marti'ye atıfta bulunuyor.

Shakira şarkıda şu sözlere yer veriyor: “Seninle geri dönmüyorum, benim için ağlama ya da bana yalvarma/ Seni eleştirmelerinin benim hatam olmadığını anladım/ sadece ben müzik yapıyorum” derken sözlere şu şekilde devam ediyor: “Yedeğim olduğu varsayılan kişiyle sana iyi şanslar dilerim/ Sana ne olduğunu bilmiyorum bile/ O kadar tuhafsın ki seni tanıyamıyorum bile/ Ben iki tane 22'lik kıza değerim. Bir Ferrari'yi bir Twingo ile takas ettin. Bir Rolex'i bir Casio ile takas ettin/ Bir sürü spor salonuna gittin ama biraz da beynini çalıştır.”

Shakira’nın bu sert göndermesine Pique de sessiz kalmadı. Pique cuma günü bir Twitch yayınında Casio saatini göstererek adeta Shakira’ya nispet yaptı. Ünlü futbolcu, “Casio bize kol saatleri gönderdi. Casio ile bir sponsorluk anlaşmasına vardık” dedi. Ayrıca, Casio’nun muhteşem bir saat olduğunu ve bir ömür boyu kullanılabileceğini söyledi.

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