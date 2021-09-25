Shell’de benzin bitti

Reuters’ta yer alan habere göre, Britanya’nın Avrupa Birliği’nden (AB) çıkması ülkede yeterli sayıda tır şoförü kalmamasına neden olurken, bu durum birçok sektörü de etkiliyor.

Reuters’ta yer alan habere göre, Britanya’nın Avrupa Birliği’nden (AB) çıkması ülkede yeterli sayıda tır şoförü kalmamasına neden olurken, bu durum birçok sektörü de etkiliyor.

Shell, tedarik sürecinde sorun yaşanacağını düşünen araç sahiplerinin araçlarının depolarını doldurmak üzere benzin istasyonlarının yolunu tutması nedeniyle bazı istasyonlarda benzin kalmadığını doğruladı.

Bazı istasyonlarda ise oldukça uzun kuyruklar oluştu.

Shell sözcüsü durumu şöyle değerlendirdi: “Bazı istasyonlarımızda gördüğümüz yüksek yakıt talebi nedeniyle zaman zaman uzun kuyruklar oluştuğu doğru. Müşterilerimize yakıt tedarikini sağlamak için sevkiyat takvimlerimizde gerekli değişiklikleri yapıyoruz.”