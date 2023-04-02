Simpson karakterleri yapay zekâ ile gerçek insana dönüştü

Tüm dünyada bir fenomen haline gelen Simpsonlar, gerçekten yaşayan insanlar olsalardı nasıl görünürlerdi? Sanatçı Hidreley Diao, yapay zekâ kullanarak bu sorunun cevabını verdi...

İlk defa 1989’da yayınlanmaya başlayan ve o zamandan beri tüm dünyada adeta bir fenomen haline gelen Simpsonlar, bunca yılın sonunda gerçekten yaşıyormuş gibi görünseler de nihayet bir sanatçı, onları çizgilerden kurtarıyor.

Sanatçı Hidreley Diao; Marge, Bart, Homer, Lisa gibi karakterlerin gerçek insan olsa nasl görünebilecekleri üzerinde çalıştı.

Diao, çalışmalarını; “Biraz animasyon izlediğimizde, karakterlerin karikatürize oranlarını sorunsuz kabul etmemiz doğal, sonuçta bu tür özelliklere oldukça alışkınız. Ama ya etten kemikten gerçek olurlarsa? Onları yapay zeka aracılığıyla dünyamıza getirmeye çalıştım” diye anlattı.

Diao; FaceApp, Gradiente ve Remini mobil uygulamalarıyla birlikte Photoshop kullandı.

Diao’nun oluşturduğu görseller sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Bir Simpson hayranı, “Aman Tanrım, bu insanları tanıyormuş gibi hissediyorum” diye yazarken, bir başkası da “Bu harika, hepsi inanılmaz” diye yazdı.