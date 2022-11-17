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Simpsons yine yıllar öncesinden bilmiş: Trump görselini paylaştılar

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ABD'nin en uzun soluklu çizgi dizisi olarak bilinen The Simpsons sık sık kamuoyunun gündemine yıllar önce yaptığı isabetli "kehanetlerle" geliyor.
Simpsons yine yıllar öncesinden bilmiş: Trump görselini paylaştılar

ABD’de geçen hafta yapılan ara seçimlerin ardından eski başkan Donald Trump, Beyaz Saray için adaylığını önceki gün açıkladı. 2024 yılında yapılacak seçimlere adaylığını erken açıklayan Trump’ın düzenlediği etkinlik sonrasında dikkat çekici bir detayı ünlü çizgi dizi The Simpsons’ın yapımcısı ve yazarı Al Jean sosyal medyadan paylaştı.

Jean, çizgi dizide Trump’ın 2024 yılı için adaylığının 2015 yılında yayınlanan bir bölümde öngörüldüğünü hatırlattı. Dizinin o sahnesinden bir ekran görüntüsü paylaşan Jean’in mesajı büyük beğeni topladı ve şaşkınlık yarattı.

Jean’in paylaştığı görüntüde dizinin ana karakterlerinden Homer Simpson uçarken görülüyor ve arka planda da bir tabela üzerinde “Trump 2024” yazıyor. Geçmişte de benzer tahminleri doğru çıkan dizinin 2000 yılında yapılan bir bölümünde ise Trump’ın ABD başkanı olacağına işaret ediliyor.

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