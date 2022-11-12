Sular durulmuyor… Şimdi de Alec Baldwin olaylı filmin ekibine dava açtı

Hem başrolünde oynadığı hem de yapımcısı olduğu “Rust” filminin Ekim 2021'deki çekimleri sırasında, kuru sıkı olduğunu düşündüğü tabancayla ateş eden 64 yaşındaki aktör Alec Baldwin, 42 yaşındaki görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’in ölümüne sebep olmuştu.

Olay sonrası verdiği ilk röportajda Baldwin, tabancada gerçek mermi olduğunu bilmediğini, yaşananlardan dolayı derin üzüntü ve pişmanlık duyduğunu ancak suçluluk hissetmediğini söylemişti.

Daily Mail’in haberine göre, Baldwin cuma günü, “Rust” filmindeki silah ustası ve diğer üç ekip üyesine dava açtı.

ÇEKİMLER DEVAM EDECEK

Bu ayın başlarında yapımcılar, Hutchins’in dul eşi Matthew ile gizli bir anlaşmaya varıldıktan sonra çekimlerin ocak ayında devam edeceğini söyledi. Anlaşma duyurusuna rağmen, yerel savcılık, anlaşmanın ölümle ilgili cezai soruşturmayı etkilemeyeceği konusunda uyardı.

Baldwin’in davası, Baldwin ve diğerlerinin sanık olduğu önceki bir davadan kaynaklanan çapraz bir şikayet olarak Los Angeles County Yüksek Mahkemesi’nde açıldı.

Davalılar arasında silah ustası Hannah Gutierrez-Reed, birinci yönetmen yardımcısı Dave Halls, aksesuar tedarikçisi Seth Kenney ve aksesuar ustası Sarah Zachry yer alıyor.

Tetiği çekmediği konusunda ısrar eden Baldwin, silahın dolu olup olmadığını kontrol etmedikleri için ekip çalışanlarını suçluyor.