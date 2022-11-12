  • BIST 4.455,53
  • Altın 1053.957
  • Dolar 18.5328
  • Euro 19.1966
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAGüney'de AIDS’e neden olan HIV-1 virüsüne ilişkin 4 yeni rekombinant varyant keşfedildi

Sular durulmuyor… Şimdi de Alec Baldwin olaylı filmin ekibine dava açtı

»
"Rust" filminin çekimleri sırasında kazara görüntü yönetmenini öldüren ünlü aktör Alec Baldwin, dört ekip üyesine dava açtı.
Sular durulmuyor… Şimdi de Alec Baldwin olaylı filmin ekibine dava açtı

Hem başrolünde oynadığı hem de yapımcısı olduğu “Rust” filminin Ekim 2021'deki çekimleri sırasında, kuru sıkı olduğunu düşündüğü tabancayla ateş eden 64 yaşındaki aktör Alec Baldwin, 42 yaşındaki görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’in ölümüne sebep olmuştu.

Olay sonrası verdiği ilk röportajda Baldwin, tabancada gerçek mermi olduğunu bilmediğini, yaşananlardan dolayı derin üzüntü ve pişmanlık duyduğunu ancak suçluluk hissetmediğini söylemişti.

Daily Mail’in haberine göre, Baldwin cuma günü, “Rust” filmindeki silah ustası ve diğer üç ekip üyesine dava açtı.

ÇEKİMLER DEVAM EDECEK

Bu ayın başlarında yapımcılar, Hutchins’in dul eşi Matthew ile gizli bir anlaşmaya varıldıktan sonra çekimlerin ocak ayında devam edeceğini söyledi. Anlaşma duyurusuna rağmen, yerel savcılık, anlaşmanın ölümle ilgili cezai soruşturmayı etkilemeyeceği konusunda uyardı.

Baldwin’in davası, Baldwin ve diğerlerinin sanık olduğu önceki bir davadan kaynaklanan çapraz bir şikayet olarak Los Angeles County Yüksek Mahkemesi’nde açıldı.

Davalılar arasında silah ustası Hannah Gutierrez-Reed, birinci yönetmen yardımcısı Dave Halls, aksesuar tedarikçisi Seth Kenney ve aksesuar ustası Sarah Zachry yer alıyor.

Tetiği çekmediği konusunda ısrar eden Baldwin, silahın dolu olup olmadığını kontrol etmedikleri için ekip çalışanlarını suçluyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Daniel Radcliffe, Alan Rickman’ın gizli kalmış günlüğünü okudu: “Çok tatlı ve nostaljik”08 Kasım 2022 Salı 22:34
  • Olaylı şekilde ayrılan Shakira ve Pique, çocukları için anlaştı08 Kasım 2022 Salı 21:39
  • Ünlü oyuncu Metin Yıldız kalp krizi geçirdi08 Kasım 2022 Salı 20:59
  • Girne Belediyesi Türk Sanat Müziği Topluluğu'ndan 25'nci yıl konseri08 Kasım 2022 Salı 15:01
  • Gigi Hadid Twitter hesabını sildi07 Kasım 2022 Pazartesi 21:54
  • Red Bull’un kurucusu ölümünden önce çalışanlarına binlerce euro ikramiye dağıtmış07 Kasım 2022 Pazartesi 21:12
  • “Döngü” adlı fotoğraf sergisi yarın sona eriyor06 Kasım 2022 Pazar 17:05
  • Westworld hayranlarına kötü haber… 5. sezon iptal edildi06 Kasım 2022 Pazar 11:31
  • “Olivia” isimli kısa belgesel KTÖS’te gösterilecek05 Kasım 2022 Cumartesi 17:36
  • Ünlü yönetmen Douglas McGrath hayatını kaybetti05 Kasım 2022 Cumartesi 12:57
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti