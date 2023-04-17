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Sümer Ezgü Kıbrıs kültürünü tanıtacak

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Türk halk müziği sanatçısı Sümer Ezgü, KKTC’nin kültürünü ve türkülerini tanıtmak amacıyla ülkede çekimler yapıyor.
Sümer Ezgü Kıbrıs kültürünü tanıtacak

Güzelyurt Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Sümer Ezgü’nün sunumuyla TRT1 ekranlarında yayınlanan “Sümer Ezgü ile Anadolu’dan Geldik“ adlı programın çekimleri için Güzelyurt Belediyesi Kültür Evi kullanılıyor.

Sümer Ezgü, çekimler kapsamında bugün Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar ile Kültür Evi’nde bir araya geldi.

Ezgü, çekimler sırasında basına yaptığı kısa açıklamada, programa ev sahipliği yapan Belediye Başkanı Mahmut Özçınar’a teşekkür ederek, Kıbrıs’ı kültürünü, türkülerini, danslarını ve folklorunu ön plana çıkarmak için seçtiğini kaydetti.

Bu değerleri ön plana çıkarmanın önemini vurgulayan Ezgü, Kıbrıs’ın kültürel açıdan çok geniş bir kaynağa sahip olduğunu söyledi.

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar da narenciyenin merkezinde kültürel zenginliği olan Güzelyurt’u seçen Sümer Ezgü’ye teşekkür ederek, kültürel zenginliği tanıtma anlamında programın önemli olduğuna dikkat çekti.

Özçınar Türk Halk Müziği sanatçısı Sümer Ezgü’yü bölgelerinde ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, sanatçıya sepette portakal takdim etti.

KKTC’nin kültürünü ve geleneksel özelliklerini tanıtacak programda yerli sanatçılara da yer verileceği bildirildi.

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