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Sunuculara su sızmasına Rum siyasi partilerinden tepki

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Rum Maliye Bakanlığında ve devletin birçok internet sayfasının faaliyet göstermesinde kullanılan sunuculara, binanın yan kısmında bulunan su deposundan su sızması sonrası birçok devlet dairesinde sistemlerin çökmesi ve işlemlerin yapılamaması Rum siyasi p
Sunuculara su sızmasına Rum siyasi partilerinden tepki

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Rum Maliye Bakanlığı binasında bulunan sunucuların arızalanması sebebiyle Güney Kıbrıs’ta birçok devlet dairesinde işlemlerin yapılamadığını hatırlatarak, dün akşamdan itibaren sistemlerin düzelmeye başladığını ancak Rum siyasi partilerinden yaşanan olaya tepki geldiğini yazdı.

Habere göre, DİSİ’den yapılan açıklamada, “yaşanan talihsiz bir olaydan” bahsedilirken, ana muhalefet AKEL’den ise “bir önceki hükümetin ihmali” açıklaması geldi.

AKEL’in açıklamasında, devlet işlerinde elektronik ortama geçilmesi devriminden bahsedilirken yaşanan olayın büyük bir ihmal olduğu, gerekli önlemlerin hemen alınması gerektiği vurgulandı.

DİKO ve ELAM partileri de yaşanan olaya ilişkin eleştirilerini dile getirerek, gerekli önlemlerin bir an önce alınmasını istedi. Söz konusu sunucuların, Rum Bakanlar Kurulu’nda geçen Kasım ayında alınan karar uyarınca bir an önce CYTA’nın yerleşkesine taşınması kararının uygulanmasını talep etti.

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