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Taksiciler de isyan etti! “Haklarımızı eylemlerle arayacağız”

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 Birlik, dizi eylem hazırlığında olduklarını açıklayarak, “haklarını eylemlerle arayacaklarını” duyurdu.
Taksiciler de isyan etti! “Haklarımızı eylemlerle arayacağız”

Çatalköy Taksiciler Birliği, Çatalköy bölgesinde bağlı oldukları bir otel casinosunun kaçak taşımacılığı hız kesmeden sürdürdüğünü ve kaçak taşımacılığa karşı denetimlerin durduğunu ileri sürerek, taksi sektörünün “ciddi bir şekilde mağdur edildiğini” ve “artık sabırlarının kalmadığını” belirtti. Birlik, dizi eylem hazırlığında olduklarını açıklayarak, “haklarını eylemlerle arayacaklarını” duyurdu.

Çatalköy Taksiciler Birliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, Birliğin “20 Mart’ta bir basın açıklaması yaparak kaçak taşımacılık konusunu gündeme getirdiği ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın bir demecinde ‘biraz daha sabır, taksi esnafının hakkını kimseye yedirmeyiz’ açıklamasında bulunduğu” hatırlatılarak, tüm bunlara rağmen kaçak taşımacılığa karşı denetimlerin durdurulduğu ileri sürdü.

“Denetimler devam ettirilmemesinden dolayı Çatalköy bölgesinde bağlı oldukları bir otel casinosunun kaçak taşımacılığı hız kesmeden sürdürdüğünü ve taksi sektörünü ciddi şekilde mağdur ettiğini ileri süren Çatalköy Taksiciler Birliği, “Artık sabrımız kalmadı” ifadelerinde bulundu.

Birlik, “Taksi sektörünün kanayan yarası olan kaçak taşımacılığa karşı ve halen sektörün diğer sorunlarına çözüm bulunmasını beklerken, son zamanlarda, Turistik T izinlerinin verileceğine yönelik adımlar atılacağını sıkça duymaya başladıklarını” savunarak, “Tüm sektör başkanları olarak bir dizi eylemler için görüşmeler hazırladığımızı ve haklarımızı eylemlerle arayacağımız kamuoyu ile paylaşırız” açıklamasında bulundular.

Birlik, “Bir kez daha ivedilikle ilgili kurumları göreve davet ederiz” çağrısında da bulundu.

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