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Taşınırlarsa unvanlarından vazgeçecekler

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Prens Harry ve Meghan Markle çifti, Güney Afrika'ya yerleşmeyi düşündüklerini açıklamalarının ardından Kraliyet muhabiri Victoria Arbiter ikilinin unvanlarında vazgeçmek zorunda kalacaklarını ifade etti
Taşınırlarsa unvanlarından vazgeçecekler

İngiltere Kraliyet Ailesi'nden Prens Harry ve Meghan Markle çifti, ITV'de yayınlanan ve ses getiren röportajlarından Güney Afrika'ya yerleşmenin 'İyi bir fikir olabileceğini' dile getirdi.

Ancak Kraliyet muhabiri Victoria Arbiter, çiftin böyle bir karar alması durumunda Kraliyet unvanlarından ve ayrıcalıklarından vazgeçmek zorunda kalacaklarını söyledi

. Çift ay başında resmi bir ziyaret gerçekleştirdikleri Güney Afrika'da bir dizi temasta bulunmuştu. Meghan Markle ve Prens Harry, 5 ay önce bebekleri Archie'yi kucaklarına almış ve bu doğum tüm dünyanın gündemine oturmuştu.

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