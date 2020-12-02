Tatar, Girne Üniversitesi heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Girne Üniversitesi Kurucu Rektörü Yrd. Doç. Dr. Cemre S. Günsel Haskasap, Rektör Prof. Dr. İlkay Salihoğlu ve beraberindekileri kabul etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Girne Üniversitesi Kurucu Rektörü Yrd. Doç. Dr. Cemre S. Günsel Haskasap, Rektör Prof. Dr. İlkay Salihoğlu ve beraberindekileri kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yarın açılışını gerçekleştireceği Girne Üniversitesi Büyük Kütüphane’nin ülkeye kazandırılması dolayısıyla Girne Üniversitesi yetkililerini kutladı.

“Yakın Doğu Ailesi’nin cesareti ve ülkeye yatırımları her zaman takdir ettiğimiz bir konudur. Bu açıdan sizleri ve YDÜ Kurucu Rektörü Dr. Suat Günsel’i tebrik ediyorum.” ifadelerini kullanan Tatar, Dr. Suat Günsel’in, bu ülkenin geleceğine inanarak yaptığı yatırımların diğer yatırımcılar için de örnek ve teşvik edici olduğunu vurguladı ve KKTC’nin gelişimine yönelik yapılan bütün yatırımlardan duyduğu mutluluğu ifade etti.

Pandemi nedeniyle yaşanan bir takım sıkıntılara rağmen sürecin çok iyi yönetildiğini, sağlık ve ekonomi açısından olumlu gelişmeler yaşandığını kaydeden Tatar, KKTC’ye inanmanın ve güvenmenin önemine dikkat çekerek, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı’nda verdiği mesajların KKTC’nin varlığını perçinlediğini kaydetti.

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute ile dün gerçekleştirdiği görüşmede, mevcut konjonktürün Kıbrıs’ta artık egemen eşitliğe dayalı iki devletli bir çözümü ortaya çıkardığını dile getiren Tatar, Crans Montana’da yaşanan başarısızlığın ardından federal çözümün rafa kalktığını belirtti.

Bölgedeki istikrar açısından da iki devletli çözümün zorunlu olduğuna dikkat çeken Tatar, halkın ve gençliğin umudu için çalışmaya ve devlete sahip çıkmaya devam edeceğini kaydetti.

Girne Üniversitesi Büyük Kütüphane’nin ülkeye kazandırılmasının KKTC’ye olan inancın bir simgesi olduğunu söyleyen Tatar, Girne Üniversitesi yönetimine çalışmalarında başarılar diledi.