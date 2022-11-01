Taylor Swift rekorları ezdi geçti: İlk 10 şarkının hepsi onun

Kısa bir süre önce yeni albümünü piyasaya süren ABD'li şarkıcı Taylor Swift, kırılması zor bir rekoru ele geçirdi.

ABD’li şarkıcı Taylor Swift, Billboard Hot 100 listesine adeta ambargo koydu… Kısa bir süre önce yeni albümünü piyasaya süren Swift, sıralamadaki ilk 10 şarkının hepsine imza atınca Drake’i geride bıraktı.

Geçen yıl Drake, 9 şarkısıyla listede hegemonyasını ilan etmişti. Fakat Taylor Swift, 10 şarkısını ilk 10 sırasına yerleştirerek kırılması güç bir rekorun altına imza attı.

Midnights isimli albümünden şarkılar listenin ilk 10 sırasını süslerken 32 yaşındaki şarkıcı, “Hot 100 listesinde ilk 10’un hepsi benim mi??? Hem de 10’uncu albümümde??? ŞAŞKINLIK İÇERİSİNDEYİM” mesajını Twitter üzerinden paylaştı.

21 Ekim’de yeni albümü çıkan şarkıcı 13 şarkı yayınlarken albümün “delüks” versiyonunda ise ekstra 7 şarkı bulunuyor. Bu albüm, Swift’in son 7 yılda yayınladığı en büyük albüm olarak kayıtlara geçti.