TDP Başkan Atlı'nın Avukatlık Ofisini adres gösterip seçmen kaydettiler!

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Avukat Mine Atlı, seçimler boyunca kendisini en çok şaşırtan şeyin, vatandaşlıklarda yaşanan artışların siyasiler tarafından göz ardı edilmesi olduğunu söyleyerek, ikamet noktasında “sahtekarlıklar” yapıldığına dikkat çekti

Atlı: Ülkede feodal bir yapı var

Özgür Web TV‘de yayınlanan Özgür Yorum programında Damla Dabis‘in sorularını yanıtlayan Atlı, ülkede feodal bir yapı olduğunu, kimin bu işi iyi yapacağından ziyade, kimin cenaze ve düğünlere gittiği, kimin istidam yaptığıyla ilgilenildiğini kaydetti.

AVUKATLIK OFİSİNE SEÇMEN KAYDETTİLER



Atlı, “Örneğin; Dün muhtarımız geldi ve bana ‘Ofiste birini kaydettin mi burada yaşadığına dair? Çünkü ben bu adrese böyle bir ikametgah vermedim ama seçim listesinde bu adres var’ diye sordu. Şimdi bununla ilgili muhtarımız işlem de başlatacak. Yani bu noktada bazı sahtekarlıklar da var” dedi.

“Mağusa’da gönül isterdi ki; tek sol adayın seçimlere girmesi mümkün olsun”

Mine Atlı açıklamalarına şöyle devam etti;

“Bugün herhangi bir birey girip seçmen listesine baksın, tek adreste kaç kişi var kayıtlı diye. Dördüncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı‘nın yıllar önceki seçimlerinde bu çalışmayı yapmış ve yüzlerce sahte oyun yanmasına vesile olmuştuk. Ancak bunu yapma zorunluluğu sizde ya da bizde de olmamalı. Devletin kurumlarının bu konuda denetleme görevi üstlenmesi gerekir.

İlginçtir ki; en çok artış olan bölgeler Mağusa ve Lefkoşa. Yani Türkiye iktidarı AKP’nin gözünün olduğu iki belediye.

Mağusa’da gönül isterdi ki; tek sol adayın seçimlere girmesi mümkün olsun. Bununla ilgili girişimlerimiz de oldu. Bağımsız aday Salih Oktay, Bağımsızlık Yolu’nun da desteklediği adaydır. Orada CTP adayını geri çekseydi, TDP de çekecekti. Ancak böyle bir durumun söz konusu olmadığını çok net şekilde anladık.

Lefke’de örneğin; CTP adayının karşısına aday çıkarmadık. Ama partimizle alakası olan bir bağımsız aday çıktı, bu bizim politikamız dışındadır”