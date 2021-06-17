Tenis Liginde 5. Hafta ile devam ediyor

KKTF tarafından düzenlenen 2021 NICOSIA MOTORS Tenis Liginin 2.devresi, A ve B gruplarında 19 Haziran Cumartesi günü oynanacak 5. Hafta maçları ile devam ediyor.
NICOSIA MOTORS Tenis Liginde 5. Hafta A grubunda GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ TENİS KULÜBÜ ile GİRNE BELEDİYESİ TENİS KULÜBÜ karşılaşması GMBTK kortlarında,
Ligin B Grubunda ise LEFKOŞA ŞEHİR KULÜBÜ - PAKAN SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ, LŞK kortlarında karşılaşacak. Maçlar saat 09:00 da başlayacak.
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