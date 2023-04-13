  • BIST 5.135,55
  • Altın 1266.818
  • Dolar 19.3261
  • Euro 21.3545
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAAdıyaman'da korkutan deprem...

Time’ın listesinde yer alan Haluk Levent ödülü reddetti: Amerika’ya gitmeme kararı aldım

»
Time dergisi tarafından 2023’te dünyanın en etkili 100 kişisi arasında gösterilen Ahbap Derneği'nin kurucusu, sanatçı Haluk Levent sosyal medya hesabından ödülü reddettiğini duyurdu.
Time’ın listesinde yer alan Haluk Levent ödülü reddetti: Amerika’ya gitmeme kararı aldım

Time dergisinin her yıl geleneksel olarak yayınladığı en etkili 100 isim listesinde yer alan sanatçı Haluk Levent, ödülü reddetti ve Amerika’ya gitmeme kararı aldı.

“İÇERİK BENİ ÜZDÜ”

Levent, Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

“Resmi açıklama geldi az önce. İngiltere Kralı Charles ABD Başkanı Joe Biden, Elon Musk, Beyonce, Messi, Bella Hadid, Janet Yellen ile birlikte en etkili 100 kişi içine seçilmişim. Türkiye'den 182 kişi önerilmiş. Editörler araştırma yapmış. Twitter’da dünya sıralamasındaki gücü. Görüntülenme ve etkileşim gücü. Üye sayısı. Ahbap’ın geçmişte ve son depremdeki çalışmalar. Ama içerik beni üzdü.”


“ÖDÜLÜ REDDEDİYORUM”

“Referans olan kişi, Türkiye Cumhuriyeti devletinin benim çalışmalarım üzerinden eleştirilmesi kabul edeceğim bir husus değil. Bu sebeple ödülü reddediyorum ve Amerika’ya gitmeme kararı aldım.”

“Deprem sürecinde tüm devlet kurumları, hükümet, tüm muhalefet, belediyeler ve 18 bin STK yani tüm ülke tek yürek olup herkes elinden geleni yapıyorken bu tartışmaların içine girmeme kararı aldım. Bilginize.”

“İçerik yazısını okumayanlar için bir bölüm: Haluk Levent ismi de umudun, dakikaların ölümle yaşam arasındaki fark anlamına geldiği ve Türk hükümetinin son derece beceriksiz olduğunu kanıtladığı felaketin ardından Ahbap, sahada hayat kurtarmak için çalışmaya başladı bile.”

1150 EV İNŞA EDECEK

Haluk Levent geçen günlerde Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Gaziantep’e yapacakları ev projelerinin detaylarını paylaşmıştı.

İlk etapta 1150 adet ev inşa edileceğini açıklayan Levent, evlerin altı ayda teslim edileceğini duyurmuştu.

Konuya ilişkin açıklama yapan Levent, “Bağışlar geldiğinden bu yana deprem bölgesi için 1 milyar TL'nin üstünde kullanım yaptık. Kalan paranın çok büyük bir bölümünü ise deprem konutları için harcamaya karar verdik. Depreme tam dayanıklı çelik konstrüksiyon evler. 2 katlı olacak şekilde. 83 metrekare. Ailede engelli çocuğu olan ve evi yıkılan vatandaşlarımıza ev yapıp ücretsiz vereceğiz. İlk etapta 1150 ev. Adıyaman, Hatay, Maraş, Malatya ve Antep'te 2+1 çelik konstrüksiyon ev inşaatlarına başlıyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Blake Lively’nin doğum sonrası bikinili fotoğrafları beğeni yağmuruna tutuldu09 Nisan 2023 Pazar 22:48
  • Leonardo DiCaprio kara para aklama ve rüşvet davasında ifade verdi09 Nisan 2023 Pazar 20:01
  • Kanye West’in okuluyla ilgili skandal iddialar08 Nisan 2023 Cumartesi 10:41
  • Kıbrıs Türk Müzik Sanat Derneği Korosu, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği yararına konser verecek07 Nisan 2023 Cuma 11:50
  • Ülkeyi karıştıran olay: Ünlü oyuncu ölen oğlunun spermiyle torun sahibi oldu06 Nisan 2023 Perşembe 23:20
  • Şimdiye kadar açık artırmaya çıkan en büyük yakut… En az 30 milyon dolar bekleniyor06 Nisan 2023 Perşembe 17:36
  • Yıpranmış bir ilk baskı Harry Potter kitabı 480 bin TL’ye alıcı buldu05 Nisan 2023 Çarşamba 23:45
  • Paris Hilton’ın bebek paylaşımına hayranlarından beğeni ve yorum yağdı05 Nisan 2023 Çarşamba 21:46
  • Harry Potter’ın çevrimiçi dizisi için hazırlıklar devam ediyor05 Nisan 2023 Çarşamba 20:28
  • Doğa’da kitap keyfi03 Nisan 2023 Pazartesi 16:12
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti