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Tolga Çevik’in isyanı: Galiba gülelim istemiyorlar

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Komedyen Tolga Çevik, Toronto'daki gösterisi için Kanada Konsolosluğu'ndan aylardır yaptığı vize başvurusuna yanıt gelmemesine tepki gösterdi.
Tolga Çevik’in isyanı: Galiba gülelim istemiyorlar

Oyuncu ve komedyen Tolga Çevik, Kanada Toronto’daki gösterisi için Kanada Konsolosluğu’na yaptığı vize başvurusuna yanıt gelmemesine Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile tepki gösterdi.

“ÖYLE Mİ SEVGİLİ KONSOLOSLUK?”

Çevik, “Toronto’daki dostlar! Aylar önce salonu doldurdunuz, müteşekkiriz. Biz de aylar önce Kanada Konsolosluğu’na vize başvurusu yaptık, fakat gel gör ki bugün hâlâ cevap yok. Galiba gülelim istemiyorlar. Öyle mi sevgili Konsolosluk?” ifadelerini kullandı.

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