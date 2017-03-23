Transfobik doktordan kötü muamele

Cinsiyetin tespiti amacıyla Hacettepe Üniversitesi Hastanesine yönlendirilen trans kadın doktorun kötü muamelesiyle karşılaştı. Ayrımcılığa uğrayan trans kadın doktordan şikâyetçi oldu.

Ankara 23. Asliye Hukuk Mahkemesinde cinsiyet değişikliği talebiyle görülmekte olan dosya kapsamında cinsiyetin tespiti amacıyla Hacettepe Üniversitesi Hastanesine yönlendirilen trans kadın doktorun transfobisi ile karşılaştı.

Mahkeme tarafından Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalına yönlendirilen trans kadın, hastanenin danışma ve sekreterlik bölümlerinde hiçbir sorun yaşamadı. Ancak görevli Doktor S.G. hastaneye yönlendirilen trans kadına yüksek sesle ve azarlayan tonda, "Bu ne ya!, Gene mi ya!, Bu ne her gün her gün?, Ne bu Transseksüel mi?" şeklinde karşılık verdi.

Trans kadın "Evet ben trasseksüelim" diyerek cevap verince, görevli doktor mahkemenin istediği resmi evrağı fırlatarak trans kadını yeniden azarladı. Trans kadın doktora yaptığının hoş olmadığını ve şikâyetçi olacağını ifade edince doktor, kendisine "Senden mi öğreneceğim. Git nereye şikâyet edersen et! Çık git, kapa kapıyı!" diyerek cevap verdi.

Avukat Eda Balçık: "Doktorun kötü muamelesi ayrımcılık kabul edilmiyor"

Transfobik Doktor S.G.’nin kötü muamelede bulunduğu trans kadının avukatı, Kırmızı Şemsiye Derneği’ninden Avukat Eda Balçık’la yaşanan ayrımcılığı ve hukuki süreci konuştuk. Balçık, “Bu pazartesi üyemiz, mahkemenin yönlendirmesiyle gereli işlemlerin yapılması adına Hacettepe Üniversitesi Hastanesi’ne gitti. Önce danışma ve sekreterlik bölümlerinde işlemlerini yaptırmış ve burada çalışan memurlar oldukça yardımcı olmuş kendisine. Ancak görevli doktorun kötü muamelesi ile karşılaşmış. Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezine, TBMM Dilekçe Komisyonuna, İnsan Hakları Komisyonuna, T.C. Ankara Valiliği İl İnsan Hakları Danışma ve Başvuru Masasına, Ankara Tabip Odası’na gerekli şikâyetlerimizi yaptık” açıklamasında bulundu. Avukat Eda Balçık, Türk Ceza Kanunu’na göre doktorun kötü muamelesinin ayrımcılık kabul edilmesi için, işini yapmaması gerektiğini ve ilgili olayda hekimin işini söylenerek de olsa yaptığını, bu sebeple Savcılığa suç duyurusunda bulunmadıklarını yalnızca ilgili birimlere şikâyet ettiklerini ekledi.