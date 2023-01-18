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Tripadvisor açıkladı: İşte 2023’ün en popüler kentleri

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Dünyaca ünlü seyahat sitesi Tripadvisor’ın 2023’ün en popüler kentleri listesinde Türkiye’den üç yer var.
Tripadvisor açıkladı: İşte 2023’ün en popüler kentleri

Dünyaca ünlü seyahat sitesi Tripadvisor, 2023'ün en popüler kentlerini açıkladı.

Son bıl boyunca gelen yorum ve puanlara göre verilen 2023 Tripadvisor Seyahat Tercihleri sıralamasında birinci sırada Dubai yer aldı. Geçen sene de ilk sırayı kapan kent, özellikle lüks tutkunlarının, ünlülerin ve influencer’ların ilk tercihi olarak dikkat çekti.

İstanbul ise genel sıralamada 10. ve Avrupa sıralamasında 5. oldu. Genel sıralamada ilk 10'da Dubai'yi sırasıyla Bali, Londra, Roma, Paris, Cancun, Girit, Marakeş ve Dominik takip etti.

Türkiye'den Göreme Avrupa listesinde 14. sırada, Marmaris ise Yükselen Yerler listesinde 22. sırada yer buldu.

ABD'den en çok oyu alan kent olan New York ise ancak 23. sırada yer alabildi.

Farklı kategorilerde hazırlanan listelerde, Yükselen Yerler listesinde zirvenin sahibi Küba oldu.

İki yeni kategoriden biri olan “En İyi Doğaya Sahip Yerler” listesinde ilk sıradaki Mauritius'u Kathmandu (Nepal) ve Tanzanya'daki Serengeti Milli Parkı takip etti. Tripadvisor, bu üç yeri macera severler için ideal tatil yerleri olarak niteledi.

Kültür sanat alanında en iyi yerler sıralamasında ise Fas'ın Fes kenti, Kudüs ve Atina ilk üç sırada yer aldı.

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