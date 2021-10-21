Trump kendi sosyal platformunu kuruyor

Resmi açıklamaları ve “tehditleri” Twitter üzerinden duyurarak diplomasinin dengelerini bozan ABD’nin eski başkanı Donald Trump kendi sosyal medya platformunu kuracağını açıkladı.

Facebook ve Twitter’da engellenen ve kitlesine ulaşamadığı için her fırsatta “sosyal medya devlerine” ateş püsküren Trump 2022’de TRUTH Social isimli platformun aktif hale geleceğini duyurdu.

Uygulamanın Apple’ın uygulama mağazası App Store’da sadece davetlilere özel olarak Kasım ayında açılacağını belirtirken, genel kullanıma ise 2022’de başlanacağının altını çizdi. Trump, “Ben bu uygulamayı Büyük Teknoloji’nin tiranlarına karşı durmak için yaratıyorum. Öyle bir dünyada yaşıyoruz ki Taliban’ın bile Twitter’da büyük bir varlığı var fakat en sevdiğiniz ABD Başkanı susturulmuş durumda” dedi.

Truth Social isimli platformun Trump Media & Technology Group bünyesinde geliştirileceği belirtildi.

Özellikle 6 Ocak 2021’de gerçekleşen ve ABD tarihine bir kara leke olarak geçen Kongre Baskını sonrasında Trump’ın neredeyse bütün hesapları ya kapatıldı ya da askıya alındı. Facebook, Twitter ve YouTube, Trump’ın hesaplarını kendi kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle askıya almıştı.