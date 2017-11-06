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Trump yine ‘terörist’ demedi

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Trump yine ‘terörist’ demedi
ABD Başkanı Donald Trump, Teksas'ta yaşanan katliamla ilgili açıklamalarda bulundu. Trump, saldırgan için terörist ifadesini kullanmazken, ABD'de tartışılan "silah kontrol yasası"na değinerek "bu bir silah sorunu değildir" diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, Japonya’da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Trump, Teksas’taki kilise katliamı ile ilgili olarak “Bu bir silah sorunu değildir” derken “Saldırganın akıl sağlığı sorunu had safhada” ifadelerini kullandı.

“TERÖRİST” İFADESİNİ KULLANMADI

ABD Başkanı Trump’ın, ülkesinde gerçekleşen saldırılarla ilgili olarak kullandığı ifadeler çok konuşuluyor. Son olarak Las Vegas’ı kana bulayan Stephen Paddock için de “çok hasta ve deli” ifadelerini kullanan Trump, Teksas katliamını gerçekleştiren Devin Patrick Kelley için de “akıl sağlığı son derece bozuk, dengesiz” tanımlamasında bulundu.

Trump, beyaz Amerikalıların gerçekleştirdiği saldırılar için “terör” ve “terörist” ifadelerini kullanmadığı için eleştiriyor.

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