TENİS PERFORMANS TUR ÖN ELEME MAÇLARI…

KKTF tarafından bu yıl ilk kez düzenlenecek olan CHICKEN PLANET TENİS PERFORMANS TUR (16 yaş altı) yıl içerisinde 6 farklı turnuvadan ve 6 farklı yerde düzenlenecek olan Tur 21Haziran 2021 de ilk turnuva ile KKTF kortlarında başlıyor.

Turnuvaya katılacak olan diğer dört oyuncuyu belirlemek için KKTF kortlarında üç gün sürecek olan ön eleme maçları gerçekleşiyor.

KKTF CHICKEN PLANET TENİS PERFORMANS TUR ön eleme gruplarındaki maçlar ve alınan sonuçlar şöyle;

KIZLAR:

AYŞEN ŞAH – ZEHRA ÇİSE TUĞCU 5/7 – 6/3 – 6/4

HURİYE ŞIK – ARYA SARIBAŞ 6/2 – 6/2

SELİN ÖNAL – ÖZGÜL ŞAH 6/2 – 6/3

ALMİRA AKŞAHİN – LARA ONURLU 6/0 – 6/1

ERKEKLER:

TOPRAK BERKOL – CEMAL KONUKLU 6/0 – 6/1

RÜZGAR VURAL – EMİR ASAF YÜKSEL 6/0 – 6/2

BEKİR D. ESENDAĞLI – ENVER A. GENÇEL 6/2 – 6/1

ADAHAN DUMAN - EREN YILMAZ 1/6 – 6/4 – 6/2