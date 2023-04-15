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Turgut Uyar: Oysa korkacak hiçbir şey yoktu her şey naylondandı o kadar Ve ölünce beş on bin ölüyorduk güneşe karşı

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Baraka Kültür Merkezi müzik grubu Sol Anahtarı, aylardır büyük bir özveri ve titizlikle çalıştığı müzik klibini Pazar günü sosyal medya hesaplarından yayınlayacağını duyurdu.
Turgut Uyar: Oysa korkacak hiçbir şey yoktu her şey naylondandı o kadar Ve ölünce beş on bin ölüyorduk güneşe karşı

Baraka Kültür Merkezi müzik grubu Sol Anahtarı, aylardır büyük bir özveri ve titizlikle çalıştığı müzik klibini Pazar günü sosyal medya hesaplarından yayınlayacağını duyurdu.

Ülkemizi de derinden yaralayan birçok insanımızı trajik bir şekilde kaybetmemize neden olan inşaat sermayesi ve onun buyruğundaki yetkililere inat mücadeleyi bilemek amacında olduklarını aktaran Sol Anahtarı, söz ve müziği kendilerine ait “Sesimi Duyan Var mı?” isimli besteyi İsias Otel’de kaybettiğimiz canlarımıza ithaf ettiklerini açıklarken, Türkiye ve Suriye’de  de hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı ve mücadele gücü dileklerini iletti.

“Oysa korkacak hiçbir şey yoktu her şey naylondandı o kadar

Ve ölünce beş on bin ölüyorduk güneşe karşı”  Turgut Uyar

 

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