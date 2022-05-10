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Ukrayna: Putin’in denetimlerde ve törenlerde kullandığı gemiyi vurduk

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Ukrayna ordusundan bugün yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ait olduğu belirtilen bir geminin hedef alındığı öne sürüldü.
Ukrayna: Putin’in denetimlerde ve törenlerde kullandığı gemiyi vurduk

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinde üçüncü aya girilirken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in donanma filolarını denetlemek için kullandığı özel ‘geçit töreni gemisinin’ Ukrayna güçleri tarafından imha edildiği öne sürüldü.

Ukrayna ordusu, beyaz renkli Raptor sınıfı devriye gemisinin Karadeniz’deki Yılan Adası yakınlarından Bayraktar TB2 insansız hava aracından atılan lazer güdümlü füzelerle vurulduğunu öne sürdü.

Yayımlanan videoda ise bir geminin vurulma anı saniye saniye kaydedildi.

UKRAYNA ORDUSU GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI

Rus lider, Sivastopol ve St Petersburg’daki filo denetimleri için bu gemiyi kullanmış, daha önce birçok kez devriye sırasında veya askeri geçit törenlerinde bu gemiden halka seslenmişti.

Ukrayna donanması, Rusya tarafından henüz doğrulanmamış olmasına rağmen, iddia edilen saldırının görüntülerini resmi Facebook kanallarında paylaştı.

Ukrayna silahlı kuvvetleri ayrıca, önceki gün, Yılan Adası’nı hedef aldığından şüphelenilen Tor karadan havaya füze sistemi bulunan Serna sınıfı bir çıkarma gemisini de imha ettiğini duyurmuştu.

Ukrayna ordusundan yapılan açıklamada, ‘Yılan Adası bölgesinde vurulan Raptor tipi gemilerden birinin Putin’in geçit töreni teknesi olduğu bilgisini aldık.’ ifadeleri kullanıldı. Geminin beyaz rengi sayesinde ‘ayırt edilebilir’ olduğu da öne sürüldü.

Ukrayna tarafından yapılan açıklamada, ‘Gemide, Vladimir Putin birkaç kez St. Petersburg ve Sivastopol’da askeri geçit törenlerine ev sahipliği yaptı.’ ifadeleri kullanıldı.

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