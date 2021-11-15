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Ünlü çocuk programı Susam Sokağı kadrosuna ilk kez Asya kökenli karakter girdi

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Ünlü çocuk programı Susam Sokağı'nın sakinleri arasında Asya kökenli bir kukla katıldı. Bu yeni karakterle ulaşılmak istenen amaç, çocukların ırkçılığın farkında varmalarını sağlamak.
Ünlü çocuk programı Susam Sokağı kadrosuna ilk kez Asya kökenli karakter girdi

Karaktere hayat veren 41 yaşındaki Güney Kore kökenli Kathleen Kim, "Atlanta'daki saldırılarda ne kadar korktuğumu hatırlıyorum. Bu karakterle amaçlarımdan biri ırkçılığın ne olduğunu öğretmeye yardımcı olmak, çocuklara ırkçılığın farkına varma ve tepkilerini dile getirmeyi öğretmeye yardımcı olmak" ifadelerini kullandı.

Karakterin ismi Korece

Dünyanın en çok izlenen çocuk programlarından Susam Sokağı'nda yeni bir karakter katıldı. 52 yıl önce bugün yayınlanmaya başlanan programın ilk Asya kökenli ABD'li karakteri olan 7 yaşındaki kuklanın adı Ji-young. Korecede 'Ji', 'akıllı', 'bilge' benzeri bir anlam taşıyor. 'Young' ise 'güçlü', 'cesur' anlamlarına geliyor. 'Ji' aynı zamanda 'susam' da demek. 'Susam Sokağı Özel' bölümünde resmen tanıtılacak olan ve 2022'de yayına girecek 53. sezonda sıkça yer alacağı bilgisi paylaşılan Ji-young elektrogitar çalmak ve kaykay yapmaktan hoşlanıyor.

 

Programın Yaratıcı Üretimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Kay Wilson'a göre Ji-young'un ortaya çıkışında, ülkeden Asya kökenlilere ve siyahlara yönelik ırkçı saldırılar önemli rol oynadı.

"Beklentim TV ekranlarında farklı görünüşten çocuklar görmeyi normalleştirmesi" 

Bu yeni karaktere hayat veren 41 yaşındaki Güney Kore kökenli Kathleen Kim, "Atlanta'daki saldırılarda ne kadar korktuğumu hatırlıyorum. Bu karakterle amaçlarımdan biri ırkçılığın ne olduğunu öğretmeye yardımcı olmak, çocuklara ırkçılığın farkına varma ve tepkilerini dile getirmeyi öğretmeye yardımcı olmak. Diğer beklentim ise TV ekranlarında farklı görünüşten çocuklar görmeyi normalleştirmesi" ifadelerini kullandı.

 

T24.

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