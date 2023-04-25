Ünlü haber spikeri kovuldu

ABD'de yayın yapan Fox haber kanalının prime-time sunucusu, kanalın ve Amerika’nın en fazla izlenen haber kanalı sunucularından Tucker Carlson’ın artık Fox’ta çalışmayacağı açıklandı.

Fox'tan yapılan açıklamada Tucker Carlson ve şirketin yollarının ayrılması konusunda uzlaştığı belirtildi ve Carlson'ın son programının 21 Nisan'da yayınlandığı kaydedildi.

Karar, Fox'un oy sayım makinesi üreten Dominion şirketine 787,5 milyon dolar ödemeyi kabul etmesinin ardından geldi.

Dominion, Fox haber kanalına 2020 seçimleri sonrası şirketin ürettiği makineler üzerinden seçimlere Biden lehine hile karıştırıldığı yönünde yayınlar yaptığı gerekçesiyle iftira davası açmıştı.

Bu çerçevede Tucker Carlson yaptığı yayınlarla adı en fazla geçen isimlerden biriydi ve taraflar anlaşmasaydı duruşmalarda ifadesine başvurulması bekleniyordu.

Dominion şirketi, kamuoyuna yansıyan mesajlaşmalarından, Tucker Carlson ve şirketteki diğer bazı sunucuların seçimlere hile karıştırılmadığını bilmelerine rağmen aksi yönde yayın yaptıklarını belirtiyordu. Dominion, Carlson'ın programında 2020 seçimleri sonrası konuyla ilgili yaptığı yayınların iftira olduğunu vurguluyordu.