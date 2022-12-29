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Ünlü isimlerin tercihi bu topuz saç dökülmesini tetikleyebilir

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Uzmanlar, Bella Hadid ve Hailey Bieber gibi ünlülerin moda akımı haline getirdiği "temiz kız topuzu"nun saç dökülmesine neden olabileceği konusunda uyardı.
Ünlü isimlerin tercihi bu topuz saç dökülmesini tetikleyebilir

Saçın sıkıca geriye doğru taranmasını ve sabitlenmesini gerektiren temiz kız topuzu (clean girl bun) modeli, ilerleyen dönemlerde traksiyon alopesisine yol açabiliyor.

Hadid ve Bieber gibi trendleri belirleyen ünlü isimler sayesinde son zamanlarda popüler hale gelen bu saç modeli, saçın tekrar tekrar geriye kaydırılmasını gerektirdiği için ileriki dönemlerde kelliğe bile sebep olabilir.

İki ismin öncü olduğu bu akımın ardından Kendall Jenner, Selena Gomez ve Cara Delevingne gibi isimler de son bir yılda bu topuzla sık sık görüldü.

DÖKÜLME KALICI HALE GELEBİLİR

Healthline’a göre saçınızı bu şekilde toplamayı bırakırsanız traksiyon alopesi tersine çevrilebilir ancak aynı işlemler devam ederse saç dökülmesi kalıcı olabilir.

Dikkat edilmesi gereken erken bir semptom olarak kafa derisinde sivilce gibi görünen küçük şişlikler görülebilir, bu durumun ilerlemesi eksik ve kırık saçlara yol açar.

Traksiyon alopesi ayrıca kafa derisinde kızarıklığa, kafa derisinde şişliklere, ağrıya veya batmaya, kaşınmaya, pullanmaya, saç köklerinin iltihaplanmasına ve kafa derisinde irin dolu kabarcıklara neden olabilir.

Saçın çekildiği her yerde saç dökülmesi meydana gelmesine rağmen, kafa derisinin ön ve yan taraflarındaki alanlar en çok etkilenir. Saç üzerinde kimyasallar veya ısı kullanmak da durumu şiddetlendirebilir.

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