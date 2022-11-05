Ünlü yönetmen Douglas McGrath hayatını kaybetti

Oscar ve Tony adaylığı olan ünlü yönetmen Douglas McGrath 64 yaşında hayatını kaybetti. McGrath, 1996 yapımı Emma uyarlamasında ve pek çok Woody Allen yapımında yönetmen ve oyuncu olarak yer almış, Oscar'a da aday gösterilmişti.

Başrolünde Gwyneth Paltrow’un yer aldığı 1996 yapımı Emma filminin yönetmeni, Broadway Üzerinde Kurşunlar’ın (Bullets Over Broadway) ortak yazarı ve Beautiful: The Carole King Musical kitabının yazarı Douglas McGrath hayatını kaybetti.

Son zamanlarda kendisinin yazdığı otobiyografik gösteri Everything’s Fine’da rol almıştı. 3 Kasım’daki ölümü, gösterinin yapımcıları Daryl Roth, Tom Werner ve aynı zamanda yönetmen John Lithgow tarafından açıklandı.

Açıklamada, “Prodüksiyonun son üç ayında onunla çalışan herkes onun zarafeti, çekiciliği ve komik mizah anlayışından etkilendi. Ailesine en derin taziyelerimizi iletiyoruz.”

Son performansını 2 Kasım’da sergileyen McGrath, gençlik yıllarındaki karanlık bir olayı anlatan tek kişilik gösterisi güçlü eleştiriler almıştı. New York Times için yazan Elisabeth Vincentelli, kalitesini övmüştü. Vincentelli ölüm haberi üzerine “ani, korkunç bir şok” olduğunu tweet’ledi.

Ölüm nedeni hakkında herhangi bir detay ise açıklanmadı.

McGrath kariyerine 1980’de Saturday Night Live ile başladı. Daha sonra Woody Allen’la birlikte çalışarak Bullets Over Broadway’in senaryosuyla1995’te Oscar adaylığı aldı. Ayrıca Celebrity, Small Time Crooks ve Café Society gibi Allen’ın birçok filminde oyuncu olarak yer aldı.

Ekran projelerinde de yer alan McGrath, 2007’de Michael Clayton ve HBO’nun Girls dizisinde yer aldı. Girls dizisinin senarist ve yönetmenlerinden biri olan ortak showrunner olan Jenni Konner, “Girls’te onunla en iyi zamanımızı geçirdik. Çok büyük bir yetenekti. Huzur içinde yatsın” diye yazdı.