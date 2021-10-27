Usta tiyatrocu Ferhan Şensoy’un büstü Bodrum'un Geriş Köyü’nde açıldı

Büstü Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü öğretim üyesi Esra Sağlık Şenalp tasarladı.

Açılış törenine Ferhan Şensoy’un kızı Derya Şensoy, eşi Elif Durdu, öğretim üyesi Esra Sağlık Şenalp ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın aralarında olduğu çok sayıda kişi katıldı.

Derya Şensoy, Instagram hesabında yaptığı paylaşımda şunları yazdı:

"Yüzmeyi, bisiklete binmeyi burada öğrendik. Canım babam son yıllarını hep burada geçirdi. Bugün çok sevdiği Geriş’e Esra Sağlık'ın ellerinden çıkan büstü getirildi"