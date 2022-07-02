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Uyuşturucu madde satışı yaptığı iddia edilen bir kişi tutuklandı

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Gazimağusa'da dün 14.45 sıralarında, Gazimağusa'da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada uyuşturucu madde satışı yaptığı ve taşıdığı iddia edilen bir kişi tutuklandı.
Uyuşturucu madde satışı yaptığı iddia edilen bir kişi tutuklandı

Gazimağusa'da uyuşturucu madde satışı yaptığı ve taşıdığı gerekçesiyle 23 yaşındaki M.D. tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı tarafından verilen bilgiye göre, dün saat 14.45 sıralarında, Gazimağusa'da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından 23 yaşındaki M.D’nin üzerinde yapılan aramada, MDMA türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 115 adet tam, 6 adet yarım haplar ile uyuşturucu madde satışından temin edildiğine inanılan 5 bin 950 TL para bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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