Vajinismus erkekleri nasıl etkiler?

Vajinismus, kadınlarda oldukça sık olarak görülen bir cinsel işlev problemidir. Cinsel ilişki sırasında vajinayı çevreleyen 1/3 alt pelvik kaslarının istemsiz (kontrol dışı) kasılmasına bağlı olarak ilişkinin tamamlanamaması veya oldukça ağrılı, acılı bir şekilde gerçekleşmesi durumudur. Vajinismusta izlenen pelvik kasılmaların tamamı kadının kendi iradesi, arzusu dışında istemsiz şekilde gerçekleşmektedir. Sorunu yaşayan kadınların büyük bölümü aylarca, hatta yıllarca süren evliliklerine rağmen eşleriyle hiçbir birliktelik yaşamadıkları için halen bakiredirler.

Vajinismusa karşı erkekler ne yapmalı?

Vajinismus hasta eşlerinin çoğu kendi eşlerine karşı aşırı derecede anlayışlı ve sabırlıdırlar. Bu durum bazen basit bir sorunun çözümünün yıllarca ertelenmesine neden olabilir. Nitekim bir tarife göre de vajinismus bir ‘erteleme-kaçınma hastalığı’dır.

Zamanla bu kaçınma davranışına bağlı olarak erkeklerde de cinsel isteksizlik ve sertleşme sorunları da ortaya çıkmakta ve bu da vajinismus tedavisini güçleştirir. Erkeklerin bu noktada yaması gereken, eşlerini tedavi konusunda yüreklendirmek ve tedavi sürecinde destek olmaktır.