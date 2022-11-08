  • BIST 4.360,28
  • Altın 1020.587
  • Dolar 18.5409
  • Euro 18.6673
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAGüney'de AIDS’e neden olan HIV-1 virüsüne ilişkin 4 yeni rekombinant varyant keşfedildi

Victoria’s Secret meleği formunu nasıl koruduğunu anlattı

»
Dünyaca ünlü süper model Miranda Kerr, üç çocuk annesi olduktan sonra formda kalmak için yaptıklarını paylaştı.
Victoria’s Secret meleği formunu nasıl koruduğunu anlattı

Snapchat CEO’su Evan Spiegel ile 2017’den beri evli olan Avustralyalı ünlü model Miranda Kerr, sahip olduğu vücudu korumak için her zamankinden daha çok çalışması gerektiğini söyledi.

Kerr’in, Spiegel’den dört ve iki yaşında iki ve eski kocası Orlando Bloom’dan on bir yaşında bir oğlu var.

Daily Mail’in haberine göre, The Skinny Confidential podcast’inde konuşan 39 yaşındaki Kerr, neredeyse her gün egzersiz yaptığını ve çok sağlıklı bir diyet izlediğini söyledi.

YÜRÜYÜŞ VE DETOKS VAZGEÇİLMEZLERİ

Güzel model, vücudunu haftada en az altı gün hareket ettirmeyi sevdiğini ve çocukları uyurken koşu bandında bir saat yürüyüşe çıktığını açıkladı.

Güne oda sıcaklığında limonlu su ile başlayan Kerr, sonra da soğuk preslenmiş kereviz suyu içiyor.

Sıradaki günlük rutininde de, yaban mersini, kişniş, spirulina, arpa otu suyu tozu, yenilebilir yosun, muz ve portakal içeren bir detoks smoothie’si yer alıyor.

Kerr, haşlanmış yumurta, karnabahar, çorba, ızgara balık ve tatlı patates haşlamasını da sevdiğini belirtirken tedavi yöntemi olarak Hindistan cevizi suyuyla karıştırılmış tekila shot içtiğini de belirtiyor.

Ünlü model, eskiden vegan olduğunu ama artık bıraktığını ve kırmızı et yemekten hoşlandığını da sözlerine ekledi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Red Bull’un kurucusu ölümünden önce çalışanlarına binlerce euro ikramiye dağıtmış07 Kasım 2022 Pazartesi 21:12
  • “Döngü” adlı fotoğraf sergisi yarın sona eriyor06 Kasım 2022 Pazar 17:05
  • Westworld hayranlarına kötü haber… 5. sezon iptal edildi06 Kasım 2022 Pazar 11:31
  • “Olivia” isimli kısa belgesel KTÖS’te gösterilecek05 Kasım 2022 Cumartesi 17:36
  • Ünlü yönetmen Douglas McGrath hayatını kaybetti05 Kasım 2022 Cumartesi 12:57
  • Warner Bros’un odağında yine Harry Potter var04 Kasım 2022 Cuma 23:17
  • Irkçılık, taciz, uzun çalışma saatleri… Eski çalışanı, Jeff Bezos’a dava açtı04 Kasım 2022 Cuma 22:19
  • Britney Spears’tan yıllar sonra gelen özür04 Kasım 2022 Cuma 21:13
  • Ajda Pekkan’ın sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama03 Kasım 2022 Perşembe 20:28
  • Nazilerin çaldığı kemanın Stradivarius olduğu belirlendi03 Kasım 2022 Perşembe 00:24
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti