Victoria’s Secret meleği formunu nasıl koruduğunu anlattı

Dünyaca ünlü süper model Miranda Kerr, üç çocuk annesi olduktan sonra formda kalmak için yaptıklarını paylaştı.

Snapchat CEO’su Evan Spiegel ile 2017’den beri evli olan Avustralyalı ünlü model Miranda Kerr, sahip olduğu vücudu korumak için her zamankinden daha çok çalışması gerektiğini söyledi.



Kerr’in, Spiegel’den dört ve iki yaşında iki ve eski kocası Orlando Bloom’dan on bir yaşında bir oğlu var.

Daily Mail’in haberine göre, The Skinny Confidential podcast’inde konuşan 39 yaşındaki Kerr, neredeyse her gün egzersiz yaptığını ve çok sağlıklı bir diyet izlediğini söyledi.

YÜRÜYÜŞ VE DETOKS VAZGEÇİLMEZLERİ

Güzel model, vücudunu haftada en az altı gün hareket ettirmeyi sevdiğini ve çocukları uyurken koşu bandında bir saat yürüyüşe çıktığını açıkladı.

Güne oda sıcaklığında limonlu su ile başlayan Kerr, sonra da soğuk preslenmiş kereviz suyu içiyor.

Sıradaki günlük rutininde de, yaban mersini, kişniş, spirulina, arpa otu suyu tozu, yenilebilir yosun, muz ve portakal içeren bir detoks smoothie’si yer alıyor.

Kerr, haşlanmış yumurta, karnabahar, çorba, ızgara balık ve tatlı patates haşlamasını da sevdiğini belirtirken tedavi yöntemi olarak Hindistan cevizi suyuyla karıştırılmış tekila shot içtiğini de belirtiyor.

Ünlü model, eskiden vegan olduğunu ama artık bıraktığını ve kırmızı et yemekten hoşlandığını da sözlerine ekledi.