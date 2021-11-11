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Viyana’daki Genelevde Aşı Olana 30 Dakika Bedava Seks

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Avusturya'nın başkenti Viyana'da bir genelev, Kovid-19 aşı merkezine dönüştürüldü.
Viyana’daki Genelevde Aşı Olana 30 Dakika Bedava Seks

Viyana'daki Fun Palast'ta hemşire kostümü giyen bir kadın, aşı olmak isteyenleri karşılıyor.

Reuters’ın fotoğraf çekimi sırasında Gerhard isimli bir adam aşı oldu. - Sputnik Türkiye

 

Reuters’ın fotoğraf çekimi sırasında Gerhard isimli bir adam aşı oldu.

Aşı olanlara başka bir aşı merkezinde aşı olmuşlar gibi sertifika ve aşı kartı da veriliyor. Fun Palast&#x27;ın Direktörü Christoph Lielacher, Reuters&#x27;a yaptıkları açıklamada, yeni girişimlerini geçen hafta hükümetin aşısız insanların restoran ve kafelere girmesini yasaklamasının ardından başlattıklarını ve çok popüler olduklarını söyledi. - Sputnik Türkiye

 

Aşı olanlara başka bir aşı merkezinde aşı olmuşlar gibi sertifika ve aşı kartı da veriliyor. Fun Palast'ın Direktörü Christoph Lielacher, Reuters'a yaptıkları açıklamada, yeni girişimlerini geçen hafta hükümetin aşısız insanların restoran ve kafelere girmesini yasaklamasının ardından başlattıklarını ve çok popüler olduklarını söyledi.

Fun Palas, kasım sonuna kadar her pazartesi 16.00-22.00 arasında gelenlere istedikleri takdirde aşı yapıyor. Genelevde aşı olanlara &#x27;VIP kulüpte&#x27; istedikleri bir seks işçisiyle ücretsiz 30 dakika veriliyor. - Sputnik Türkiye

 

Fun Palas, kasım sonuna kadar her pazartesi 16.00-22.00 arasında gelenlere istedikleri takdirde aşı yapıyor. Genelevde aşı olanlara 'VIP kulüpte' istedikleri bir seks işçisiyle ücretsiz 30 dakika veriliyor.

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