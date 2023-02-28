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Walt Disney eğlence merkezinin ‘özerkliği’ feshedildi

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Florida Valisi Ron DeSantis, eyalette bulunan ünlü eğlence merkezi Walt Disney World'un özel yönetim ayrıcalığını fesheden yasayı imzalayarak yürürlüğe koydu.
Walt Disney eğlence merkezinin ‘özerkliği’ feshedildi

DeSantis, Lake Buena Vista’daki imza töreninde, “Bugün kurumsal krallık nihayet sona eriyor. Kasabada yeni bir şerif var ve hesap verebilirlik günün nizamı olacak.” diye konuştu.

Disney World'un 1960’lardan beri, Florida eyaletindeki hiçbir şirket veya bireyin sahip olmadığı ayrıcalıkların tadını çıkardığını belirten DeSantis, “Herkesin uymak zorunda olduğu kanunlardan muafiyetleri vardı. Adil vergi paylarını ödemeden büyük miktarlarda yardım alabildiler. Bunun doğru olmadığına inanıyoruz.” dedi.

DİĞER PARKLARLA AYNI MUAMELEYİ GÖRECEK

DeSantis, Walt Disney World’un artık eyaletteki diğer benzeri tema parklarıyla aynı muameleye tabi olacağını kaydetti.

Yeni yasa, DeSantis’in, Disney bölgesinin Florida’daki tema parkı mülklerinde sağladığı hükümet hizmetlerini denetlemek için beş üyeli bir kurul atamasını gerektiriyor.

2024 Başkanlık seçimleri için Cumhuriyetçi partinin en güçlü adaylarından biri olarak gösterilen DeSantis ile Walt Disney şirketi arasındaki gerginlik geçen yıl haberlere yansımıştı.

ABD medyasında çıkan haberlerde, şirketin, eyaletteki LGBT politikalarına yönelik eleştirileri ve Demokratları desteklemesi üzerine eyaletin Cumhuriyetçi yönetimi ile aralarının açıldığı şeklinde yorumlara yer verilmişti.

MECLİSTEN GEÇMİŞTİ

Florida'nın Cumhuriyetçi ağırlıklı meclisi de nisan 2022'de Walt Disney World'un özel yönetim ayrıcalığını feshedecek yasa tasarısını geçirmişti.

Bu yasa, turistlerin uğrak yeri olan eğlence şirketinin bulunduğu alanın tek planlama yetkisini Walt Disney World'un elinden alırken, ayrıca şirketi eyalette daha fazla vergi ödemek zorunda bırakacak.

1960'larda Reedy Creek İyileştirme Bölgesi olarak bilinen 27 bin dönümlük alana, arazinin planlama ve geliştirilmesi konusunda kendilerine sağlanan ayrıcalık ile kurulan Walt Disney World eğlence merkezinin yaklaşık 60 bin çalışanı bulunuyor.

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