Warner Bros’un odağında yine Harry Potter var

Warner Bros, üçüncü çeyrek kazanç raporları açıklanırken şirketin gelecek planlarıyla ilgili de ipuçları verdi.

Son olarak başrolünde Leslie Grace’in rol aldığı, Batgirl filminin izleyici ile buluşmadan rafa kalkmasından sonra dikkatleri çeken yapım şirketinin gelecek planlarının franchise’lara odaklı olacağı açıklandı.

Warner Bros. Discovery’nin CEO’su David Zaslav, şunları söyledi: “Franchise’lara odaklanacağız. 13 yıldır bir Süpermen filmimiz olmadı. 15 yıldır Harry Potter yapmadık. DC filmleri ve Harry Potter filmleri, son 25 yılda Warner Bros. için çok fazla kâr sağladı.”

Zaslav, sözlerine şu şekilde devam etti: “Neyin işe yaramadığını öğrendik. Ve bizim için işe yaramayan şey; doğrudan akış platformlarında yayınlanan filmler. Sinemada yayınladığımız filmler önemli ölçüde daha iyi performans gösteriyor ve 2 saatlik bir filmi doğrudan akışa sunmak, izleyiciyi elde tutmak veya hizmete duyulan sevgi açısından hiçbir işe yaramadı.”

Son zamanlarda Süpermen rolüyle beğeni toplayan Henry Cavill’in Çelik Adam (Man of Steel) rolünü yeniden canlandırılacağı paylaşılmıştı, ancak, senaryo ya da yönetmen hakkında herhangi bir detay verilmemişti. Harry Potter dünyasını yaratan J.K. Rowling’in ise yeni bir kitap yazma ya da hikayeyi devam ettirme ile ilgili bir açıklaması olmadı.