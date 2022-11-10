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Warren Beatty, 14 yaşındaki kız çocuğunu cinsel ilişkiye zorlamakla suçlanıyor

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Oscar ödüllü 85 yaşındaki oyuncu Warren Beatty hakkında açılan davayla şoke etti. Oyuncunun, 35 yaşındayken, 14-15 yaşlarındaki bir kız çocuğunu cinsel ilişkiye zorladığı iddia edildi.
Warren Beatty, 14 yaşındaki kız çocuğunu cinsel ilişkiye zorlamakla suçlanıyor

Bonnie ve Clyde, Dick Tracy ve Reds gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu Warren Beatty, hakkında açılan dava ile dikkat çekti. Los Angeles’ta açılan davada, 35 yaşındayken o zamanlar 14 yaşındaki bir çocuğu birden fazla defa cinsel ilişkiye zorlamakla suçlanıyor.

Bir kadın, Warren Beatty’nin 1973’te 35, kendisinin ise 14 ve 15 yaşlarındayken onu cinsel ilişkiye zorladığını iddia ederek dava açtı. Dava, pazartesi günü Los Angeles üst mahkemesinde Kristina Hirsch tarafından açıldı.

Şu anda Louisiana’da yaşayan Hirsch, Beatty ile 1973’te bir film setinde tanıştığını ve Beatty’nin ona gereksiz ilgi gösterdiğini, görünüşü hakkında yorum yaptığını ve ona telefon numarasını verdiğini iddia ediyor. Davada, Beatty’nin birkaç kez Hirsch’i aradığını, onu oteline davet ettiğini, arabaya bindiğini, ev ödevine yardım etmeyi teklif ettiğini ve bekaretini kaybetme konusunda defalarca yorum yaptığını iddia ediliyor.

Davaya göre, davalı bir yetişkin ve bir Hollywood film yıldızı olarak pozisyonunu ve statüsünü davacıyla cinsel ilişkiye gitmek için kullandı.

Davada Hirsch, sanığın ilgisinden başlangıçta heyecanlandığını ve kendisiyle romantik bir ilişki içinde olduğuna inandığını iddia ediyor. Hirsch, davayı cinsel istismarda geçmişe yönelik dava açılmasına izin veren bir yasaya dayanarak açıyor. Ayrıca psikolojik, zihinsel ve duygusal sıkıntı için tazminat istiyor ve cinsel istismar sonucu güven ve kontrol sorunları olduğunu belirtirken, insanlarla etkileşimde zorluk yaşadığını söylüyor.

Skandal iddiaların merkezinde yer alan Warren Beatty’den ise henüz herhangi bir açıklama gelmedi.

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