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Westworld hayranlarına kötü haber… 5. sezon iptal edildi

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2016'dan beri devam eden, dünya çapında hayran kitlelerine sahip olan Westworld'den üzücü haber geldi. Dizi, 5. sezonu iptal edilerek son buldu.
Westworld hayranlarına kötü haber… 5. sezon iptal edildi

Evan Rachel Wood, Thandiwe Newton, Ed Harris, Jeffrey Wright, Tessa Thompson, Luke Hemsworth, Aaron Paul, Angela Sarafyan ve James Marsden gibi isimlerin yer aldığı ve 2016’dan beri devam eden dizi, son buldu.

Ünlü dizinin sona ermesinin nedeni olarak ise HBO’nun yeni ana şirketi olan Warner Bros. Discovery’nin karşı karşıya kaldığı ağır yapım maliyetleri gösterildi.

2016’da prömiyeri yapılan dizinin yaratıcıları evli çift Jonathan Nolan ve Lisa Joy’du. Dizi, ilk çıkışında HBO’nun 2014’teki “True Detective”den bu yana en yüksek prömiyer izleyicisini elde etti. Dizinin ilk sezonu, şimdiye kadar en çok izlenen HBO orijinal dizisi oldu. Ancak reytingler o zamandan beri her sezon düştü ve 14 Ağustos’ta sona eren 4. sezondan sonra iptal edilmesine karar verildi.

Dizi 54 Emmy adaylığı aldı ve dokuz da ödül kazandı.

HBO yaptığı açıklamada, “Son dört sezonda Lisa ve Jonah, izleyicileri akıllara durgunluk veren bir yolculuğa çıkardılar ve her adımda çıtayı yükselttiler. Son derece yetenekli oyuncu kadrosu, yapımcıları ve ekibi ile Kilter Films, Bad Robot ve Warner Bros. Television’daki tüm ortaklarımızla birlikte onlara çok minnettarız. Bu yolculukta onlara katılmak bizim için heyecan vericiydi” dedi.

Nolan ve Joy, ise dizinin sona ermesiyle ilgili şunları söyledi: “’Westworld’ü yapmak, kariyerlerimizin en önemli noktalarından biri oldu. Bu silinmez karakterleri ve parlak dünyaları yarattığı için olağanüstü oyuncu kadromuza ve ekibimize derinden minnettarız.”

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