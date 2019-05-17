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Wikileaks kaynağı Chelsea Manning, serbest bırakıldıktan 7 gün sonra 3. defa cezaevine gönderildi

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Manning, mahkemeye gitmediği için itaatsizlikle suçlandı
Wikileaks kaynağı Chelsea Manning, serbest bırakıldıktan 7 gün sonra 3. defa cezaevine gönderildi

2013'te gizli askeri belgeleri sızdırmaktan suçlu bulunan, 2019'da WikiLeaks soruşturmasında ifade vermeyi reddettiği için 62 gün hapsedilen eski ABD istihbarat analisti Chelsea Manning, büyük juri karşısına çıkmayı kabul etmediği için itaatsizlik suçundan tekrar tutuklandı.

Federal

hapishanede 62 gün tutulan Manning serbest kaldıktan yedi sonra ABD kolluk kuvvetleri tarafından Virginia eyaletinde tekrar gözaltına alındı. Eski ordu istihbarat görevlisinin perşembe günkü duruşmada 'büyük juri' karşısına çıkması gerekiyordu. Manning, mahkemeye gitmeyince tekrar itaatsizlik sebebiyle cezaevine gönderildi. 

Manning, "Mahkemede ifade vereceğime açlıktan ölmeyi tercih ederim" demişti.

Manning'in avukatları müvekkillerinin "16 Mayıs'ta tekrar hapse gireceğini öngördüklerini, çünkü soruları cevaplamayı reddedeceğini" belirtmişlerdi. 

3. defa cezaevinde

İtaatsizlikten 62 gün cezaevinde kalmadan önce WikiLeaks'e gönderdiği 700 bin belge nedeniyle 2010'da Irak'ta gözaltına alınan Manning 2013 yılında, gizli askeri belgeleri sızdırmaktan suçlu bulunmuş fakat sonra dönemin ABD Başkanı Barack Obama tarafından cezası hafifletilmiş ve 2017'de serbest kalmıştı.

İndirilmeden önce 35 yıl olan ceza, ülkede o tarihe kadar bilgi sızdırma gerekçesiyle verilen en uzun süreli cezaydı.

Manning bu eylemi ABD'nin dış politikasının tartışılmasını sağlamak için yaptığını söylerken ABD'li yetkililer bu eylemin çok sayıda kişinin hayatını tehlikeye attığını belirtmişti.

Tutuklanmadan önce Bradley olan adını hapiste geçirdiği cinsiyet değişikliğinden sonra Chelsea olarak değiştiren Manning, Kansas'ta tutulduğu erkek hapishanesinde iki kere intihara kalkışmış, bir kere de açlık grevine girmişti.

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