YDÜ İletişim Fakültesi Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Önlisans Bölümü, Yakın Doğu İlkokulu Okul Öncesi’ni Ziyaret Etti

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, İletişim Fakültesi Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Önlisans Bölüm öğrencilerinin katılımıyla 23 Nisan etkinlikleri çerçevesinde çocuklara yüz boyama ve saç örgü uygulamaları gerçekleştirildi.

Aksoy; “Geleceğimizin Güvencesi Olan Çocuklarımızın, Kendi Başına Karar Verebilen, Hayatın Güçlükleri ile Baş Edebilecek Ölçüde Donanımlı Ve Yetenekli Gençler Olarak Yetiştirilmeleri Ortak Hedefimizdir”

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Önlisans Bölüm Koordinatörü Yeşim Üstün Aksoy, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, öncelikle Yakın Doğu İlkokulu Okul Öncesi Müdür Muavini Beklem Rıza’ya teşekkürlerini sunarak ‘‘Geleceğimizin güvencesi olan çocuklarımızın, kendi başına karar verebilen, hayatın güçlükleri ile baş edebilecek ölçüde donanımlı ve yetenekli gençler olarak yetiştirilmeleri ortak hedefimizdir. Milli bayram olmanın ötesinde bütün dünyada evrensel bir özellik kazanmış olan bu günde, ülkemiz başta olmak üzere tüm dünya çocuklarının bayramını kutluyorum.’’ dedi.