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YDÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi güz dönemi mezunları diplomalarını törenle aldı

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YDÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi güz dönemi mezunları diplomalarını törenle aldı
SYakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 2016-2017 Güz Dönemi Mezuniyet Töreni YDÜ Büyük Kütüphane Salon 3’te gerçekleştirildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Törene Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, YDÜ Sağlık Blimleri Fakültesi Kurucu Dekanı Prof. Dr. Sevinç Yücecan,  öğretim elemanları, öğrenciler ve veliler katıldı.  Tören Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitler için bir dakikalık saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başladı.

PROF. DR. SEVİNÇ YÜCECAN; "NE KADAR GURUR DUYSAK AZ”

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevinç Yücecan açılışta yaptığı konuşmada, “Mezun olan öğrencilerimiz her adımda bir başarı ilkesini edinmiş, özümsemiş bir üniversiteden, ödüllere doymayan, Kıbrıs’ın en büyük eğitim ve kültür merkezi olan Yakın Doğu Üniversitesi’nden mezun olmakta. Ne kadar gurur duysak az” dedi.

PROF. DR. SEVİNÇ YÜCECAN;"YAPTIĞINIZ İŞE FARK VE DEĞER KATARAK İZ BIRAKMAYA ÖZEN GÖSTERİN"

Mezun öğrencilere kendilerine güvenmeyi, asla inançlarını kaybetmemelerini ifade eden Yücecan; "Ulu Önder Atatürk’ün ilkelerinden asla ödün vermeden, onun rehberliğinde yolunuz her zamankinden çok daha fazla çalışarak coşkuyla devam etsin" diyerek, yaptıkları işe fark ve değer katarak, iz bırakmaya özen göstereceklerinden emin olduğunu vurguladı.

Her adımda daima yanımızda olan Kurucu Rektör  Dr. Suat İ. Günsel, Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. Günsel, akademik ve idari her kademede görev yapan arkadaşlara şükranlarını sunan Prof. Dr. Sevinç Yücecan, öğrencilerin bugüne gelmesinde büyük paya sahip olan velileri, fedalarlıklarından dolayı teşekkürlerini sunarak konuşmasını sonlandırdı.

PROF. DR. TAMER ŞANLIDAĞ; "YDÜ, 118 ULUSAL VE ULUSLARARASI KURULUŞA ÜYE BİR YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMUDUR"

Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ise, “1988 yılında kurulan Yakın Doğu Üniversitesi’nin yüksek düzeyde eğitim olanakları ve yetkin eğitim kadrosuyla uluslararası bir etkinlikte kimlik gösteren 118 ulusal ve uluslararası kuruluşa üye  bir yüksek öğretim kurumu olduğunu belirterek sözlerine başladı.

PROF.DR. TAMER ŞANLIDAĞ; "MESLEKİ BECERİLERLE DONATILMIŞ MEZUNLARIMIZ, TOPLUMSAL SORUMLULUKLARINI BİLEN ELEMANLAR OLARAK YETİŞTİRİLDİLER"

Yakın Doğu Üniversitesi’nin temel amacının, kendine güvenen sorumluluğunu herşeyin üzeründe tutan, toplumsal ve tarihsel değerleri gözeten, akılcı, yaratıcı, ve özgür düşünceye sahip bilim adamları yetiştirmek olduğunu vurgulayan Şanlıdağ, öğretim elemanlarına seslenerek, “öğrencilerimizi sağlık sektöründe değişen sağlık koşullarına uyum sağlayabilen, problem çözme becerisine sahip, verimli, iletişim becerileri yüksek, ekip çalışmasına yatkın, mesleki becerilerle donatılmış ve toplumsal sorumluluklarını bilen elemanlar olarak yetiştirdiniz, sizlere minnettarız” dedi. Prof. Dr. Şanlıdağ, önümüzdeki eğitim-öğretim yılında hizmete girecek olan Sağlık Bilimleri Fakültesi binası ve amfi kompleksiyle fiziki altyapı ve laboratuvarlarına kavuşacağını ifade etti.

Büyük özveri ve özlemle çocuklarını maddi ve manevi olarak destekledikleri için ailelere de seslenen Şanlıdağ, sizleri ve bizleri onurlandıracak birer birey olmalarını sağladığınız için minnettarız dedi. Prof. Dr. Şanlıdağ mezunlara, "mezuniyet sonrasında sizlere öğretilen bilimsel ve etik kurallar ışığında mesleki tecrübelerinizi arttırmaya yönelik eğitim faaliyetlerinizi arttırmaya devam edeceğinizden hiç kuşkumuz yok" diyerek sözlerini sonlandırdı.

"SAĞLIK BİLİMLERİ MEZUNLARI MESLEKİ YEMİN ETTİ"

Konuşmaların ardından mezunlara Sağlık Bilimleri Fakültesi Kurucu Dekanı Prof. Dr. Sevinç Yücecan tarafından mesleki yemin ettirildi. Ardından Diplomaların takdimi ile tören mezunların keplerini havaya fırlatmasıyla sona erdi.

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