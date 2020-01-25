YDÜ’de Kırgız ve Kazak Sanatçılardan yeni bir sergi açılacak

Kırgızistan ve Kazakistanlı resim sanatçıları ile Türkiye baskı resim sanatçılarının Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için hazırladıkları sergiler Pazartesi günü açılacak.
YDÜ’den verilen bilgiye göre, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi sergi salonunda yer alacak sergilerin açılışını Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy yapacak.
Ruslan Ibraimov’a ait “Melodi” adlı sergide 20 eser, Azamat Abakirov’a ait “Ebdedi Görüntüler” adlı sergide ise 19 eser yer alacak.
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