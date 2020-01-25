  • BIST 122.142
  • Altın 300,140
  • Dolar 5,9403
  • Euro 6,5530
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKAMaronit topluluğu temsilcisi: “Yeşil Hat Tüzüğü’nde öngörülen değişiklikler bizi etkilerse biteriz”

YDÜ’de Kırgız ve Kazak Sanatçılardan yeni bir sergi açılacak

»
Kırgızistan ve Kazakistanlı resim sanatçıları ile Türkiye baskı resim sanatçılarının Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için hazırladıkları sergiler Pazartesi günü açılacak.
YDÜ’de Kırgız ve Kazak Sanatçılardan yeni bir sergi açılacak

Kırgızistan ve Kazakistanlı resim sanatçıları ile Türkiye baskı resim sanatçılarının Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için hazırladıkları sergiler Pazartesi günü açılacak.

YDÜ’den verilen bilgiye göre, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi sergi salonunda yer alacak sergilerin açılışını Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy yapacak.

Ruslan Ibraimov’a ait “Melodi” adlı sergide 20 eser, Azamat Abakirov’a ait “Ebdedi Görüntüler” adlı sergide ise 19 eser yer alacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kıbrıs Sanat Müzesi büyümeye devam ediyor20 Ocak 2020 Pazartesi 14:59
  • Amazon, Yüzüklerin Efendisi dizisinin oyuncu kadrosunu açıkladı15 Ocak 2020 Çarşamba 14:39
  • Akıncı:Kültür-sanatı gelişmemiş bir toplum, kalkınmış sayılmaz15 Ocak 2020 Çarşamba 14:39
  • Yıltan Taşçı Akademi’nin 10. fotoğraf sergisi “Şehirlerin Şehrinden” açıldı14 Ocak 2020 Salı 13:50
  • “Bi-Communal Sanat ve Kültür Sergisi” açıldı08 Ocak 2020 Çarşamba 12:40
  • Cumhurbaşkanı Akıncı Charalambous’un retrospektif sergisini gezdi03 Ocak 2020 Cuma 13:07
  • Kısmet’in gösterildiği ülke sayısı 43’e yükseldi27 Aralık 2019 Cuma 12:46
  • Akile Ruh Ekizoğlu, "İki Parça" isimli şiir kitabını tanıttı25 Aralık 2019 Çarşamba 18:57
  • Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları “Woyzeck” oyununun prömiyerini gerçekleştirdi24 Aralık 2019 Salı 18:36
  • “Bizden Bir İz 2” sergisi açılıyor24 Aralık 2019 Salı 14:19
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti