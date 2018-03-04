YDÜ’de Uyuşturucu Haberleri ve Gazetecilik” İrdelendi…

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik bölümü, uyuşturucu haberleri ve gazeteci sorumluluğu konferansı düzenledi.

İletişim Fakültesi turuncu salonda düzenlenen Uyuşturucu Haberleri ve Gazeteci Sorumluluğu Konferansı’na, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu konuşmacı olarak katıldı. Oturumun açılışını yapan Yrd. Doç. Dr. İbrahim Özejder de, gazetecilik ve sorumluluğu ‘yapışık ikizler’ olarak tanımladı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre konferansta, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde uyuşturucunun toplumsal boyutları, yasak, etik düzenlemeler var mıdır varsa nelerdir, sorumsuz yayınların sonuçları ve çocukların sosyal medyada deşifresi konuları ele alındı.

Konferansta yaptığı konuşmada, yayımcılığın uyuşturucuyla mücadeleyi nasıl etkilediği, kötü alışkanlıkların aile ile bağlantısı ve yasa dışı madde kullanımına değinen Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu, komisyonun önemi ve yaşadıkları zorlukları anlattı.

Karaokçu Sorumsuz Yayınlara Dikkat Çekti…

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu, sorumsuz yayıncılığın uyuşturucu ile mücadeleye zarar verdiği uyarısında bulundu. Karaokçu, “Bir yandan bazı medya içerikleri uyuşturucu kullanımı teşvik edici rol oynarken öte yandan zanlıları teşhir eden haberler, bağımlıları kurtarma çalışmalarını zorlaştırıyor” dedi.

Çocuklar sigara ve alkolü aileden öğreniyor

Komisyon çalışmalarıyla ilgili de bilgiler aktaran Karaokçu ilkokul, ortaokul lise ve KKTC genelinde yaptıkları bilimsel araştırma sonucunda, ilkokul çağındaki çocukların uyuşturucu, sigara ve alkol benzeri ürünleri kullandığının ortaya çıktığını belirtti.

Madde kullanımları ile ilgili oranları da paylaşan Karaokçu: “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde ilk defa uygulanan çalışmalarda, İlkokul 5.sınıf, 9-10 yaş 2533 çocuğa ulaşıldı. Bu ankette vahim bir tablo ortaya çıktı. %1.2 si bonzai-bali, %10 sigara, %25 alkol ve benzeri ürün kullanımı oranı çıktı. Rakamlara baktığımızda bunların ciddi oranlar olduğunu görüyoruz, özellikle sigara ve alkol konusunda çocuklar ailesini örnek alıyor. Çok çocuklu ailelerde sigara ve alkol kullanımı daha yaygın çıkarken daha kırsal bölgelerde bu oran düşük çıktı. Kentlerde ve boşanmış ailelerde oran yine yüksek çıktı. Sigara ve alkolden sonra çocuğun gayri yasal maddelere geçişi başlıyor”

Yasadışı madde kullanımı hızla yükseliyor

Konuşması sırasında uyuşturucu kullanımını özendiren fotoğraf ve haberleri ekrana yansıtan Hasan Karaokçu, yasaların yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini de vurguladı. ‘Polisin zanlının ifadesini aldığı an ile ertesi günü mahkemeye çıkarılana kadar geçen sürede karanlık bir nokta var. Çoğu zaman bu karanlık noktada tutuklu çocukların gönüllü ifade verildiği söyleniyor. Dünyanın hiçbir yerinde, Türkiye dahil hiçbir zanlının ifadesi avukatı olmadan kabul edilmez’’ diyen Karaokçu, yasalarda yapılacak değişiklikle bu kara noktanın ortadan kaldırılması gerektiğinin altını çizdi.

İnsanlık suçu işliyoruz

Çocukları deşifre eden türde yayınların medyanın utancı olduğunu ifade eden Karaokçu, gazeteciliğin kalitesinin son yıllarda çok düştüğünü ve özellikle çocukları deşifre ederek insanlık suçu işlendiğini belirtti.

Medyanın deşifre ettiği çocuklara iş verilmediğini, topluma kazandırılmasının engellediğini ifade eden Hasan Karaokçu, “Bir de sicil meselesi var. Sicile işlenmesiyle onları uyuşturucunun kucağına atıyoruz. Uyuşturucu tacirleri çocukları gençleri önce bağımlı yapıyor sonra da satıcı olarak kullanıyor. Yine de Denetimin Yükselmesi yasasının hayata geçirilmesiyle uyuşturucu ile mücadelede önemli bir adım atılmıştır’ diye konuştu.

Karaokçu’ya Teşekkür Belgesi Sunuldu…

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu konuşmasının sonra öğrencilerin sorularını yanıtladı. Konferans, İletişim Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Gökçe Keçeci’nin, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu’ya teşekkür belgesi sunması ile sona erdi.

