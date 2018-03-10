Yenişehir'de mahalle sakinleri direniyor Yenişehir’deki “Yurt Projesi” bölge halkına takıldı

“Yenişehir Mahalleme Dokunma İnisiyatifi” mahallelerine yapılması planlanan 8 katlı öğrenci yurdu proje çalışmalarına engel olmak için bu sabah saat 08.30 sıralarında yine toplandı. Mahalle sakinleri Devlet Emlak bölümüne bağlı iş araçlarının çalışma yapmasına engel oluyor.

DÜN NELER YAŞANDI?

“Yenişehir Mahalleme Dokunma İnisiyatifi” mahallelerine yapılması planlanan 8 katlı öğrenci

yurdu projesi için başlatılmak istenen çalışmalara karşı çıkmak maksadıyla dün yeniden

toplanarak, Devlet Emlak bölümüne bağlı ekiplerin çalışma yapmasını engelledi.

Çalışma yapılmaması için toplanan bölge sakinleri, uygulamaların yasal zeminde olmadığını

belirterek, bölgeye yapılmak istenilen 8 katlı 2 blok yurt projesine karşı çıktı.

Yenişehir Bölgesi’nde Maliye Bakanlığı’na ait arazinin Mediterranean Master Education Services

Ltd.’e ‘rezerv’ edildiği ve arazide yurt yapımı için önceki gün, proje maksatlı ön çalışmalara

başlama girişimi dün de sonuçsuz kaldı.

Bölge halkı, dün sabah saatlerinde arazide zemin etüdü çalışmasını başlatmak için gelen görevli

ekiplerin araziye girmesini engelledi.

Arazi önüne park edilen araçlarla engellenmek istenen çalışmalar yanında bazı bölge sakinleri

sandalye ile girişe oturdu.

Polis bölgedeki geniş güvenlik önlemi alırken, çalışmaların yapılacağı alana sivil polisler de

getirildi.

Olay yerine polis ile birlikte gelen çalışma ekibi, bölge halkının da alanda toplanması üzerine

çalışmaya başlamadan olay yerinden ayrıldı.

Ekiplerin çalışmalarına bu sabah başlayacağı öğrenilirken, “Yenişehir Mahalleme Dokunma

İnisiyatifi” İçişleri Bakanlığı’na sunmak üzere bir dilekçe hazırlandı.

Dilekçede söz konusu alanın yurt yerine yeşil alan olarak kullanılması talep edilerek, yurt

projesinin yasalara aykırı olduğunu da iddia edildi. Yurt projesi çalışmaları, mahalle sakinlerinin

eylemi dolayısıyla dün de başlayamadı.

Öte yandan, yurt projesini üstelenen Mediterranean Master Education Services Ltd. tarafından

yapılan açıklamada ise “Yasal olmayan hiçbir şey yoktur, gerekli tüm izin ve görüşler alınmıştır”

dendi.

Meclis Emekli Genel Sekreteri, Hukukçu Mehmet Öner Ekinci:

“Yasaya ve hukuk devleti ilkesine aykırı”

Meclis Emekli Genel Sekreteri, Hukukçu Mehmet Öner Ekinci, yaptığı açıklamada Yenişehir'de

yurt yapımı için kamuya ait taşınmazın gerçek kişilere veya özel tüzel kişilere verilmesinin ilgili

mevzuat, yasa ve hukuk devleti ilkesine aykırı olduğunu belirtti.

Mehmet Öner Ekinci tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

“Yenişehir'de yurt yapımı için kamuya ait taşınmazın gerçek kişilere veya özel tüzel kişilere

verilmesi, yürürlükteki İmar Mevzuatı ile Taşınmaz Devlet Mallarının Kiralanması ve

Değerlendirilmesi Yasası’na ve Hukuk Devleti ilkesine aykırıdır. Hükümetin bu konuya eğilmesi ve

hukuka aykırılık saptadığı takdirde, üretilen kararı geri alması kaçınılmazdır”

(Fehime ALASYA YENİDÜZEN)