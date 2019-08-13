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Yunanistan da yangınlarla boğuşuyor

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Yunanistan'ın birçok bölgesinde son günlerde artan aşırı sıcaklarla bağlantılı olarak çıktığı belirtilen orman yangınları, yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı.
Yunanistan da yangınlarla boğuşuyor

Yunanistan'ın Eğriboz Yarımadası'nda (Eyvia) Agriliça bölgesinde gece yarısından sonra orman yangını çıktı.

 

Kontrol altına alınamayan yangın nedeniyle, bölgedeki bir manastır boşaltıldı. Yetkililer, bazı köylerin de boşaltılabileceğini belirtirken, vatandaşlar tedbir amaçlı köy meydanlarında bekletildi.

DUMANLAR ATİNA'YA ULAŞTI

Yangını söndürme çalışmaları devam ederken siyah dumanların, başkent Atina semalarına kadar ulaştığı ifade edildi. 

Eğriboz'daki yangından yayılan duman bulutu, Yunanistan'ın sembollerinden Akropolis'i de sardı.Eğriboz Eyalet Başkanı Fanis Spanos, bölgede esen şiddetli rüzgarlar ve engebeli arazi nedeniyle söndürme çalışmalarının zorlukla sürdürüldüğünü belirtti. Spanos, "Son saatlerde oluşan durum iyimser olmamıza izin vermiyor" dedi.

 

THASOS VE THIVA'DA 2 GÜNDÜR SÜRÜYOR

Öte yandan son iki günde Yunanistan'da birçok orman ve çalılık alanlarda da çok sayıda yangın çıktı. Ülkenin turistik bölgelerinden olan Thasos Adası ve Thiva bölgesindeki yangınları kontrol altına alma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Thiva'da Prodromo bölgesinde sahil şeridine doğru ilerleyen yangına çok sayıda yangın söndürme aracıyla karadan ve havadan müdahale edildiği aktarıldı.Thasos Adası'ndaki yangın söndürme çalışmalarında ise 4 yangın söndürme uçağı, 56 itfaiyeci, 25 yangın söndürme aracı ve çok sayıda gönüllü vatandaşın yer aldığı belirtildi.

 

GEÇEN YIL FELAKETİ YAŞADILAR

Yunanistan'da geçen yıl Attika'da çıkan yangın sebebiyle 102 kişi yaşamını yitirmişti.

Bu yangın, Avustralya'da 2009'da çıkan ve 180 kişinin ölümüyle sonuçlanan yangının ardından '21'inci yüzyılın en ölümcül ikinci yangın felaketi' olarak kayıtlara geçmişti.

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