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Zarlar; merhum Hüseyin M. Çakırlı anısına atıldı

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19-20 Haziran’da Gerçekleşen Tavla Turnuvasına 84 Kişi Katıldı
Zarlar; merhum Hüseyin M. Çakırlı anısına atıldı

Genç yaşta yitirdiğimiz İskele Belediyesi Yuvam Anakucağı Müdüresi Nermin Çakırlı’nın çok kıymetli eşi, İskelemizin değerli ve sevilen ismi aynı zamanda Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü taraftarı Hüseyin M. Çakırlı’nın adı, bundan böyle anısına düzenlenecek tavla turnuvasında yaşatılacak. Tavla turnuvasının ilki ise 19-20 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirildi. İskele Belediyesi’nin ana sponsorluğunda, Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü’nün lojistik destek verdiği, Merhum Hüseyin M. Çakırlı 1. Tavla Turnuvası’na 84 kişi katıldı. Günün sonunda dereceye girenlere ise ödülleri takdim edildi. Turnuvayı; Merhum Hüseyin M. Çakırlı’nın eşi ve ailesi de yakından takip etti.

 

İskele Belediyesi’nin ana sponsorluğunda, Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü’nün lojistik destek verdiği, Merhum Hüseyin M. Çakırlı 1. Tavla Turnuvası, 19-20 Haziran tarihleri arasında gerçekleşti. Kayıtların 7 Haziran’da başladığı turnuvaya ilgi ise yoğun oldu. 84 kişinin katıldığı turnuva, Gençler Birliği Spor Kulübü binası önünde gerçekleşti. Zarların Merhum Hüseyin M. Çakırlı anısına atıldığı turnuvada 1.’ye 1.500 TL, 2.’ye 1000 TL, 3.’ye 500 TL, 4.’ye ise 250 TL para ödülü verildi. Turnuvada en iyi kadın ödülü de sahibini buldu. Dereceye girenlere para ödülünün yanı sıra kupa da takdim edilirken, turnuvaya destek veren işletmelere de yine Merhum Hüseyin M. Çakırlı’nın ailesi tarafından plaket takdim edildi.

19-20 Haziran tarihleri arasında gerçekleşen Merhum Hüseyin M. Çakırlı 1. Tavla

 

Turnuvası’nda dereceye giren isimler ve kazandıkları para ödülleri ise şöyle;

1. Cengiz DİNDAR – 1500 TL

2. Ali KAN –1000 TL

3. Kadir Şöfer – 500 TL

4. Vedat Özgürhan – 250 TL

En İyi Kadın Ödülü Feriha Yaman

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