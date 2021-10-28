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12. Geleneksel Lefke Hurma Festivali, 7 Kasım'da

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12. Geleneksel Lefke Hurma Festivali, 7 Kasım Pazar günü düzenleniyor
12. Geleneksel Lefke Hurma Festivali, 7 Kasım'da

12. Geleneksel Lefke Hurma Festivali, 7 Kasım Pazar günü düzenleniyor.

Lefke Turizm Derneği ve Lefke Belediyesi iş birliğiyle düzenlenecek festival, Avrupa Birliği “İki Toplumlu Diyaloğu Geliştirme Projesi’’ desteğinde Lefke Çarşı Merkezi’nde 10.00-18.00 saatleri arasında yapılacak.

Lefke Turizm Derneği’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, festival, Lefke'nin ana ürünlerinden biri olan hurmanın tanıtılması, üreticilerinin desteklenmesi, Kıbrıs kültürünü tanıtmak ve yaşatmak amacı taşıyor.

Festival kapsamında, çok sayıda etkinlik, doğa yürüyüşleri,  iki toplumlu konserler, kültürel sunumlar, kitap tanıtımları ve sanatsal sergiler düzenlenecek.

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