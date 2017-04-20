13. Uluslararası Bellapais İlkbahar Müzik Festivali devam ediyor.

Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği’nden yapılan açıklamaya göre, Bellapais Manastırı’nda yer alan Festivalde yarın akşam, Kemancı Prof. Zülfiye Seçkin ve Piyanist Prof. Begüm Çelebioğlu Keman - Piyano Resitali verecek.

Seçkin ile Çelebioğlu resitalde; E. Grieg’in Fa Major Keman – Piyano Sonatı, J. Brahms’ın Op.108 Keman – Piyano Sonatı ve 1 ve 2 No.lu Macar Dansları ve Shchedrin’in In Style of Albeniz’i seslendirecek.

Saat 20:30’da başlayacak resitalin biletleri, Lefkoşa Deniz Plaza, Lefkoşa Belediye Tiyatrosu Gişesi, Girne Deniz Plaza, Dome Hotel, Bellapais Gardens, Kybele Restaurant ve konser girişinden temin edilebilecek.

13. Uluslararası Bellapais İlkbahar Müzik Festivali’nde 25 Nisan tarihinde ise PapaGeorgio String Quartet konseri yer alacak.