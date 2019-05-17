17 Mayıs Homofobi, Bifobi ve Transfobi Karşıtlığı Günü yürüyüşü yarın

Kuir Kıbrıs Derneği’nden verilen bilgiye göre, 2016 yılından itibaren her yıl 17 Mayıs Organizasyon Komitesi tarafından düzenlenen yürüyüş, saat 17.00’de Dereboyu’nda (Mehmet Akif Caddesi’nin kuzey kısmında) başlayacak ve Lefkeliler Hanı’nda son bulacak.

Açıklamada, cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim temelli her türlü ayrımcılığa karşı birlikte mücadele çağrısında bulunuldu.

Lezbiyen, gey, biseksüel, trans ve intersekslerin (LGBTİ+) hak ve özgürlüklerine dikkat çekmek ve bu hak ve özgürlükler için mücadeleyi arttırma adına 17 Mayıs’ın önemli olduğu kaydedilen açıklamada, bu yıl Açık ve Onurlu” sloganıyla iki hafta içerisinde çeşitli etkinlikler düzenleneceği kaydedildi.

Açıklamada, “Cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim üzerindeki baskının temelleri, savaşı ve şiddeti de yaratan erkek egemen sistemle aynı. Bu nedenle tüm mücadelelere LGBTİ+ mücadelesinin de dâhil olduğunu hatırlatıyoruz” denildi.

17 Mayıs Organizasyon Komitesi’nde Kuir Kıbrıs Derneği, Bağımsızlık Yolu, Baraka Kültür Merkezi, CTP Gençlik Örgütü, HP-TCEK, Kadın Eğitimi Kolektifi, Toplumcu Demokrasi Partisi TOCEK ve Gençlik Örgütü, Akdeniz Avrupa Sanat Derneği (EMAA), Mesarya Kadınları İnisiyatifi, MAGEM, NEDA ve bağımsız aktivistler bulunuyor.